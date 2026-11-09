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DNSE Future Tech Summit 2026: Nâng cấp tư duy đầu tư trong kỷ nguyên AI

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Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên thị trường tài chính, DNSE Future Tech Summit 2026 sẽ tập trung vào cách khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ và xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với từng giai đoạn thị trường.

DNSE Future Tech Summit 2026: Nâng cấp tư duy đầu tư trong kỷ nguyên AI - Ảnh 1.

DNSE Future Tech Summit 2026 quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ

Công ty Chứng khoán DNSE cho biết sẽ tổ chức DNSE Future Tech Summit 2026 tại TP.HCM vào ngày 20-11 tới, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ để thảo luận về xu hướng ứng dụng AI trong hoạt động đầu tư chứng khoán.

Với chủ đề "Market IQ: Level Up Your Investment" (Nâng cấp tư duy đầu tư), sự kiện hướng đến việc giúp nhà đầu tư nâng cao khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện cơ hội và lựa chọn chiến lược phù hợp trong bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều biến động.

Từ dữ liệu đến chiến lược đầu tư trong kỷ nguyên AI

Một trong những nội dung trọng tâm của DNSE Future Tech Summit 2026 là cách tận dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư, thay vì chỉ dựa vào diễn biến giá hay những tín hiệu ngắn hạn trên thị trường.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình năm nay có sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT DNSE, ông Lê Anh Tuấn - Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam và ông Trần Việt Trung - Giám đốc Khoa học dữ liệu DNSE.

Các phiên thảo luận sẽ xoay quanh ba nội dung chính: biến dữ liệu và AI thành lợi thế đầu tư cá nhân; chiến lược phân bổ tài sản qua các chu kỳ thị trường; và ứng dụng AI trong tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trong đó, việc phân bổ tài sản theo từng trạng thái thị trường được đặt song song với khả năng khai thác dữ liệu, nhằm giúp nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm cơ hội sinh lời mà còn chú trọng quản trị rủi ro.

DNSE Future Tech Summit 2026: Nâng cấp tư duy đầu tư trong kỷ nguyên AI - Ảnh 2.

Top 10 nhà đầu tư xuất sắc sẽ góp mặt tại Chung kết Live Battle - Lướt sóng Phái sinh 2026, diễn ra trực tiếp tại DNSE Future Tech Summit 2026

Đáng chú ý, sự kiện cũng đánh dấu hoạt động mở đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa DNSE và Dragon Capital. Theo định hướng được hai bên công bố, sự hợp tác hướng tới phát triển các chiến lược và công cụ tài chính thông minh, kết hợp năng lực công nghệ với kinh nghiệm quản lý đầu tư.

Sự kết hợp giữa một công ty chứng khoán tập trung phát triển nền tảng công nghệ và một đơn vị quản lý quỹ có kinh nghiệm trên thị trường được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp đầu tư cho khách hàng cá nhân.

Chung kết giao dịch phái sinh và trải nghiệm công nghệ đầu tư

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn, DNSE Future Tech Summit 2026 còn có hoạt động đáng chú ý là Chung kết Live Battle - Lướt sóng Phái sinh 2026.

Đây là cuộc tranh tài của 10 nhà đầu tư có thành tích dẫn đầu các kỳ Live Battle trong năm, thuộc giải đấu Lướt sóng Phái sinh do DNSE phát triển hơn hai năm qua.

Từ đầu năm 2026, phiên bản Live Battle được tổ chức và phát sóng trực tiếp hằng tháng, cho phép người theo dõi quan sát cách các nhà đầu tư tham gia giao dịch, lựa chọn chiến thuật và xử lý rủi ro trong phiên.

DNSE Future Tech Summit 2026: Nâng cấp tư duy đầu tư trong kỷ nguyên AI - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE chia sẻ tại sự kiện DNSE Future Tech Summit 2025

Tại vòng chung kết, 10 nhà đầu tư sẽ tiếp tục tranh tài trực tiếp trong khuôn khổ sự kiện, tạo thêm cơ hội để người tham dự tìm hiểu về phương pháp giao dịch trên thị trường phái sinh.

Song song đó, DNSE bố trí không gian trải nghiệm các sản phẩm công nghệ phục vụ đầu tư chứng khoán cơ sở, phái sinh, chứng chỉ quỹ và phân tích dữ liệu.

Trong đó, DNSE giới thiệu một số giải pháp, tính năng mới trong định hướng phát triển hệ sinh thái giao dịch số như công cụ nghiên cứu đầu tư ứng dụng AI, công cụ kiểm thử chiến thuật đầu tư, kết nối MCP, Open API,..

DNSE hiện có trên 2 triệu tài khoản và duy trì vị trí trong nhóm hai công ty dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán phái sinh trong hai năm liên tiếp.

DNSE Future Tech Summit 2026: Nâng cấp tư duy đầu tư trong kỷ nguyên AI - Ảnh 4.

Năm 2025, DNSE Future Tech Summit đã thu hút trên 200 nhà đầu tư tham dự và trải nghiệm

DNSE Future Tech Summit được tổ chức lần đầu vào năm 2025, thu hút hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư tham dự.

Nếu sự kiện năm trước tập trung vào hạ tầng công nghệ, tốc độ xử lý và khả năng kết nối dữ liệu trên thị trường chứng khoán, chương trình năm nay chuyển trọng tâm sang ứng dụng AI và dữ liệu trong xây dựng chiến lược đầu tư.

Thông qua các phiên chia sẻ và hoạt động trải nghiệm, ban tổ chức kỳ vọng nhà đầu tư có thêm góc nhìn về việc sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ phân tích, lựa chọn cơ hội và quản lý danh mục.

Thông tin sự kiện

DNSE Future Tech Summit 2026 diễn ra từ 13h đến 16h45 ngày 20-11-2026 tại sảnh Skylar 1, Trung tâm hội nghị ThiskyHall Sala, đường Mai Chí Thọ, TP.HCM.

Chương trình miễn phí tham dự, đăng ký tại: https://s.dnse.vn/futuretechsummit_tuoitre

DNSE Future Tech Summit 2026: Nâng cấp tư duy đầu tư trong kỷ nguyên AI - Ảnh 5.DNSE tuổi 19: Sức bật từ văn hóa đổi mới

19 năm phát triển, DNSE khẳng định vị thế với hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán và vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh. Đằng sau những dấu mốc ấy là văn hóa không ngừng học hỏi, đổi mới và tinh thần “luôn làm tốt hơn” được vun đắp mỗi ngày.

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    Chủ đề: AI Công ty Chứng khoán DNSE Dragon Capital Việt Nam Nguyễn Hoàng Giang DNSE

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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