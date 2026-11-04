Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng làm Bí thư phường Đông Hải

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Chiều 4-11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025-2030.

Hải Phòng điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Bí thư phường - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Tại hội nghị do Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp chủ trì, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố các quyết định phân công, điều động công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được phân công, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025-2030.

Người thay ông Phúc giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là ông Hoàng Quốc Thưởng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố.

Ông Thưởng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Trần Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp và ông Lê Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Bí thư phường - Ảnh 2.

Ông Lưu Văn Thụy được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương nhiệm kỳ 2025-2030, định hướng giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã này - Ảnh: HỒNG NHUNG

Trong chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động, chỉ định ông Lưu Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy định hướng ông Lưu Văn Thụy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nghi Dương, đồng thời đề nghị cán bộ này phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hải Phòng điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Bí thư phường - Ảnh 4.Bộ Nông nghiệp và Môi trường có một nữ Thứ trưởng

Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trưởng ban tuyên giáo điều động bí thư phường chỉ định

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất