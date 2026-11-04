Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng làm Bí thư phường Đông Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Tại hội nghị do Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp chủ trì, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố các quyết định phân công, điều động công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được phân công, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025-2030.

Người thay ông Phúc giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là ông Hoàng Quốc Thưởng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố.

Ông Thưởng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Trần Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp và ông Lê Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Ông Lưu Văn Thụy được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương nhiệm kỳ 2025-2030, định hướng giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã này - Ảnh: HỒNG NHUNG

Trong chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động, chỉ định ông Lưu Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy định hướng ông Lưu Văn Thụy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nghi Dương, đồng thời đề nghị cán bộ này phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.