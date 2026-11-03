Điện thoại thông minh sản xuất tại Bắc Ninh tăng gấp 3,59 lần

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: LINH NGỌC

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh, chiều 3-11, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10-2026 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.

Báo cáo tại hội nghị nêu sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế địa phương. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng hơn 20%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 312.700 tỉ đồng, tăng 18,75%.

Một số sản phẩm chủ lực duy trì mức tăng cao như điện thoại thông minh đạt 3,59 lần hay thiết bị bán dẫn khác đạt 1,65 lần so với cùng kỳ.

Cũng trong 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 204,7 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 76.700 tỉ đồng, bằng hơn 106% dự toán năm.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Bắc Ninh tiếp tục là "điểm sáng" với vị trí thứ 3 cả nước (sau TP.HCM và Thái Nguyên). Riêng tháng 10-2026, thành phố thu hút 554 triệu USD tổng vốn đầu tư quy đổi, lũy kế 10 tháng đạt trên 19,7 tỉ USD.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành và phân công rõ người, rõ việc, kết hợp tăng cường kiểm tra.

Thường xuyên cập nhật, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố sát thực tiễn, công khai và thống nhất.