Ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 28-11, tọa đàm "Bắc Ninh - Ngôi nhà thứ hai của người lao động" diễn ra tại phường Nếnh (TP Bắc Ninh) - nơi đông công nhân lao động ngoài địa phương, dân tộc thiểu số.

Đề xuất tăng lương, giảm giờ tăng ca

Tại tọa đàm, ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bắc Ninh - cho hay qua các cuộc tiếp xúc cử tri hay làm việc với các cấp có thẩm quyền, tổ chức Công đoàn thường xuyên đề xuất các chính sách quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động.

Mới nhất, từ kiến nghị của Công đoàn, Chính phủ có nghị định tăng lương tối thiểu vùng, bình quân tăng 7,8% so với hiện hành, áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Dù vui mừng vì người lao động được tăng lương, ông Thọ mong Chính phủ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh lương vì nhiều công nhân thu nhập thấp, phải tăng ca nhiều giờ, khiến họ ít thời gian dành cho gia đình hay nghỉ ngơi tái tạo sức lao động.

Về lâu dài, tiền làm thêm giờ phải cao hơn, để người lao động vừa đảm bảo cuộc sống vừa giảm tăng ca. Chẳng hạn tiền làm thêm giờ ngày bình thường ít nhất bằng 150% tiền lương thì phải lên 200% còn ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200% thì cần lên 250%.

Qua khảo sát, hơn 5.300 lượt người trước tọa đàm, Công đoàn Bắc Ninh cho hay sau khi trừ các khoản bảo hiểm, có 73,8% người cho biết thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng trong khi 20,2% có thu nhập dưới 8 triệu đồng/tháng.

Nhiều người chia sẻ chi phí thuê nhà, điện, nước, ăn uống, đi lại và nuôi dạy con ngày càng tạo áp lực nên vấn đề cải thiện tiền lương, thu nhập và phúc lợi vẫn là mối quan tâm lớn.

Tại tọa đàm, ông Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, nêu để công nhân có thu nhập đủ sống cần tạo việc làm ổn định, nâng cao năng suất và kỹ năng nghề. Đồng thời có cơ chế trả lương tương xứng với công việc của người lao động song song với giảm áp lực về nhà ở, chăm sóc con nhỏ, các dịch vụ thiết yếu...

Ông Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh - bày tỏ để cải thiện đời sống công nhân cần cải thiện tiền lương và từng bước giảm phụ thuộc vào làm thêm giờ - Ảnh: HÀ QUÂN

Về phản ánh giảm việc làm và không có việc thêm giờ, ông chỉ rõ doanh nghiệp không có nghĩa vụ bố trí làm thêm để bảo đảm mức thu nhập ngoài giờ cố định.

Song doanh nghiệp phải thực hiện đúng hợp đồng, trả lương ngừng việc và không được tự ý cắt giảm các quyền lợi đã cam kết.

Về tiền lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh lưu ý Chính phủ đã có Nghị định 399/2026 về tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1-1-2027, doanh nghiệp phải chủ động rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương.

Doanh nghiệp không được cộng tiền làm thêm giờ để bù cho mức lương theo công việc hoặc chức danh thấp hơn mức tối thiểu.

Gỡ ùn tắc giao thông ở các khu công nghiệp

Là địa phương nhiều công nhân, ông Hà lưu ý người lao động chú ý thời hạn nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, ai thiếu việc làm có thể liên hệ trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh để tìm việc miễn phí hoặc vào sàn giao dịch việc làm quốc gia ở địa chỉ vieclam.gov.vn.

Còn Thượng tá Chu Bá Huy - Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP Bắc Ninh - nêu để giải quyết ùn tắc, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, Công an TP đã phối hợp với Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP triển khai các giải pháp.

Thượng tá Chu Bá Huy - Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong đó có đầu tư cải tạo lối ra cao tốc tại đầu cầu Như Nguyệt, mở rộng đường gom từ KCN Quang Châu đến đê sông Cầu; đề nghị Bộ Xây dựng mở rộng các hầm chui dân sinh, phối hợp đầu tư mở rộng đường gom cao tốc; đầu tư xây dựng cầu Kim Chân, cầu vượt cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đường nối KCN Quang Châu với ĐT.298B…

Đại diện Công an TP Bắc Ninh lưu ý người lao động chủ động bảo vệ tài sản như khóa xe cẩn thận, không để tài sản giá trị ở nơi sơ hở, chủ động cung cấp thông tin tội phạm…

Trường hợp công nhân, lao động gặp khó khăn, vướng mắc, phát sinh vấn đề liên quan đến an ninh trật tự chủ động liên hệ các kênh của lực lượng Công an như công an xã, phường hoặc đường dây nóng, fanpage của Công an TP…

Các đại biểu tặng quà đoàn viên, lao động khó khăn - Ảnh: HÀ QUÂN