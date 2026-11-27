Ông Nguyễn Trung Thành (bìa phải) - Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang - trao quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận điểm du lịch hòn Phụ Tử - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tạ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương (tỉnh An Giang) - cho biết hòn Phụ Tử (ở xã Kiên Lương) là một danh thắng có vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử và con người của vùng đất Kiên Lương.

Điểm du lịch này không chỉ là tài nguyên quý giá mà còn là niềm tự hào của người dân và chính quyền địa phương.

Đồng thời UBND tỉnh An Giang có quyết định công nhận hòn Phụ Tử là điểm du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng và tạo cơ sở pháp lý và động lực mới để địa phương tiếp tục quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy hiệu quả tài nguyên du lịch.

Theo bà Thủy, qua sự kiện này hòn Phụ Tử được quảng bá rộng rãi hơn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Chính quyền xã Kiên Lương sẽ quản lý và bảo tồn giá trị danh thắng hòn Phụ Tử bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp phục vụ du khách.

UBND xã Kiên Lương sẽ ứng dụng chuyển đổi số để đưa hình ảnh du lịch hòn Phụ Tử đến gần với khách du lịch.

Địa phương đã làm mô hình hòn Phụ Tử được xây dựng tại cổng chào Trung tâm hành chính xã Kiên Lương có kết cấu từ đá tự nhiên. Hòn Phụ có chiều cao 6,8 mét, chân đế rộng 4,5 mét và hòn Tử có chiều cao 5 mét, chân đế rộng 3,5 mét để du khách đến tham quan.

"Chúng tôi cũng đã đề xuất với cấp thẩm quyền để có hướng phục dựng lại hòn Phụ bị gãy đổ trước đó để khôi phục lại cảnh quan tự nhiên khai thác tối đa tiềm năng lợi thế du lịch. Cấp thẩm quyền cũng đã đi khảo sát để tìm ra giải pháp tối ưu và phù hợp nhất để làm" bà Thủy nhấn mạnh.

Cảnh hòn Phụ Tử (ở xã Kiên Lương) khi chưa gặp sự cố (bìa trái). Hiện tại hòn Tử còn đứng lẻ loi một mình giữa biển trời (bìa phải) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sở Du lịch An Giang thông tin Kiên Lương là nơi hội tụ vẻ đẹp của núi non, biển cả, hang động cùng các giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, Chùa Hang, động Kim Cương, Hang Giếng Tiên tạo nên một quần thể danh thắng độc đáo, giàu tiềm năng phát triển du lịch tham quan, sinh thái, biển đảo và văn hóa - tâm linh.

Năm 2025, địa phương ước đón trên 247.000 lượt khách, doanh thu phí tham quan trên 4,1 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Kiên Lương đón trên 182.000 lượt khách, góp phần tạo việc làm, sinh kế và cơ hội kinh doanh cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho hay địa phương cần bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn và thân thiện.

Địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch và xây dựng mỗi hộ kinh doanh là một đại sứ du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Kiên Lương mến khách, nghĩa tình và giàu bản sắc.

Trước đó Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 9-8-2006, mưa dông và sóng lớn đã làm cho hòn Phụ (hòn lớn) cao hơn 33m bị gãy đổ xuống biển. Hòn Tử khoảng 30m, đứng lẻ loi một mình giữa biển trời lộng gió. Trước sự kiện hy hữu này, địa phương cũng như nhiều chuyên gia khoa học đã hiến kế tìm cách phục dựng lại hiện trạng ban đầu của điểm du lịch hòn Phụ Tử trên.

Điểm du lịch hòn Phụ Tử (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đẹp và yên bình - Ảnh: CHÍ CÔNG

UBND xã Kiên Lương hiện đề xuất với cấp thẩm quyền tìm hướng phục dựng lại hòn Phụ Tử để thu hút khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bạn Bảo Ngân (thứ hai từ trái qua) - du khách Bình Dương - cho biết hòn Phụ Tử có cảnh quan rất đẹp cần đưa vào khai thác tốt hơn để phục vụ du khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

UBND xã Kiên Lương làm mô hình hòn Phụ Tử để du khách đến tham quan chụp ảnh - Ảnh: UBND xã Kiên Lương cung cấp

Một góc nhìn cận cảnh về hòn Phụ Tử ở xã Kiên Lương - Ảnh: CHÍ CÔNG