PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và ê kíp thực hiện ca phẫu thuật thay 2 khớp gối cùng lúc - Ảnh: BVCC

Ngày 26-11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin vừa phẫu thuật thay đồng thời hai khớp gối thành công cho nam bệnh nhân từ Turkmenistan. Chỉ sau 3 - 4 ngày, ông đã có thể tự đứng dậy và tập đi với khung trợ đỡ.

Từ Turkmenistan đến Việt Nam tìm cơ hội phục hồi vận động

Hơn 10 năm chịu những cơn đau do thoái hóa khớp gối, ông O.S. (63 tuổi, quốc tịch Turkmenistan) ngày càng khó khăn trong sinh hoạt và đi lại. Khi nhập viện, cả hai khớp gối đã biến dạng vẹo trong, khả năng gấp và duỗi bị hạn chế nghiêm trọng.

Ông đã chủ động tìm hiểu thông tin về các cơ sở y tế, đội ngũ chuyên gia và phương pháp điều trị tại nhiều quốc gia. Sau đó, ông quyết định đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) với mong muốn cải thiện khả năng vận động.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị thoái hóa khớp gối độ IV hai bên, có chỉ định phẫu thuật thay khớp.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở cả hai khớp gối khiến ê kíp phải cân nhắc kỹ phương án phẫu thuật.

Nếu thay từng khớp, bên còn lại vẫn đau và biến dạng, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, phục hồi chức năng. Người bệnh cũng phải trải qua hai lần phẫu thuật, nhập viện và xét nghiệm, khiến thời gian điều trị kéo dài, phát sinh thêm chi phí.

Phẫu thuật đồng thời hai khớp gối

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, ê-kíp quyết định thay đồng thời cả hai khớp gối trong một lần phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, phương án này giúp rút ngắn thời gian điều trị, tránh việc người bệnh phải nhập viện và phẫu thuật hai lần, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cho biết ca mổ có nhiều yếu tố phức tạp. Người bệnh bị co rút phần mềm, bao hoạt dịch viêm dính nhiều do bệnh kéo dài và tiền sử điều trị trước đó.

Bên cạnh đó, người bệnh nặng hơn 100kg, làm tăng yêu cầu kiểm soát các nguy cơ trong phẫu thuật. Ê-kíp đã phối hợp với các bác sĩ gây mê hồi sức để đánh giá, tiên lượng những tình huống có thể xảy ra.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng 1 giờ cho cả hai khớp gối. Sau mổ, hai chân người bệnh có thể duỗi thẳng tối đa, trục chi được điều chỉnh cân bằng, khắc phục tình trạng biến dạng vẹo trong. Sau 3-4 ngày, người bệnh đã có thể tự đứng dậy và tập đi với khung trợ đỡ.

Người bệnh cần tiếp tục tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý để hỗ trợ hồi phục, cải thiện khả năng vận động và duy trì kết quả phẫu thuật.

Khoảnh khắc sẻ chia giữa các y bác sĩ với người bệnh quốc tế - Ảnh: BVCC

Nghiên cứu của nhóm bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, công bố năm 2026 trên tạp chí quốc tế Orthopedic Reviews, thực hiện trên 38 người bệnh, cho thấy phẫu thuật thay đồng thời hai khớp gối giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, thời gian nằm viện và giảm chi phí so với thay từng khớp qua hai lần mổ riêng biệt. Cụ thể, thời gian nằm viện trung bình giảm từ khoảng 15 ngày xuống còn 9 ngày; chi phí điều trị giảm từ khoảng 70 triệu đồng còn 51 triệu đồng.