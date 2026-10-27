Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và cái ôm cuối cùng dành cho con trai

Xúc động hình ảnh đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ôm con trai lần cuối - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của gia đình, đó là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối cùng đạo diễn chủ động ôm con trước khi sức khỏe suy kiệt và mất.

"Đây là hình ảnh mình không thể nào quên được"

Ông Trinh Hoan, em trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, vừa chia sẻ câu chuyện phía sau bức ảnh trên trang Facebook cá nhân, kèm dòng tâm sự: "Đây là hình ảnh mình không thể nào quên được".

Theo lời kể của ông Trinh Hoan, trong những ngày cuối đời, sức khỏe đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn suy giảm nghiêm trọng. Có thời điểm, chỉ số SpO₂ của ông chỉ còn 65%. Ông Trinh Hoan và Phúc - nhà quay phim Vinh Phúc, con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - phải ngồi bên cạnh, liên tục bóp bóng hỗ trợ hô hấp.

"Có lúc, mình thấy anh đưa hai tay lên, tỏ ý muốn ngồi dậy. Mình rất lo vì mọi hoạt động đều khiến lượng oxy giảm thấp hơn. Nhưng anh vẫn muốn ngồi. Mình và Phúc đỡ anh dậy, rồi anh ra hiệu muốn đặt hai chân xuống giường. Mình nói anh sẽ rất mệt nếu xoay chuyển nhiều như vậy, nhưng anh vẫn cương quyết muốn làm", ông Trinh Hoan kể.

Sau khi được hỗ trợ ngồi dậy và đặt chân xuống giường, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn tiếp tục đưa hai tay lên, nhìn về phía Phúc với ý muốn được ôm con.

"Có lẽ anh biết mình sẽ không còn tỉnh táo bao lâu nữa nên đã cố gắng để được ôm Phúc lần cuối, một cách chủ động, ở một tư thế với cái ôm đúng nghĩa", ông Trinh Hoan viết.

Câu chuyện về cái ôm cuối cùng ấy khiến nhiều người xúc động, bởi đó là cử chỉ yêu thương của một người cha dành cho con trai, gia đình.

Con trai của cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn hiện nối nghiệp nghề cha với công việc quay phim.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền và diễn viên Hồng Ánh trong lễ tang đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn dặn Hồng Ánh: "Em phải đi chậm thôi"

Diễn viên Hồng Ánh cũng vừa chia sẻ những kỷ niệm về đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người từng chỉ đạo cô trong bộ phim Trăng nơi đáy giếng. Với nữ diễn viên, một trong những lời dặn đáng nhớ nhất của ông là yêu cầu cô "đi chậm lại" để thực sự hòa mình vào nhân vật.

Trong buổi gặp tại Hãng phim Giải Phóng, Hồng Ánh không trang điểm. Đạo diễn chỉ hỏi thăm công việc, đề nghị cô cột tóc, đội chiếc nón lá có sẵn trong phòng rồi tiếp tục trò chuyện. Cuộc gặp diễn ra nhẹ nhàng, không giống một buổi thử vai thông thường. Vì thế, khi nhận được lời mời chính thức từ hãng phim, nữ diễn viên không khỏi bất ngờ.

Trong tháng trước ngày phim bấm máy, công việc chính của Hồng Ánh là làm quen với cuộc sống của nhân vật Hạnh. Tuy nhiên, có lần cô xin đạo diễn về TP.HCM hai ngày vì lịch diễn sân khấu đã được sắp xếp từ trước. Ông đồng ý, nhưng khi nữ diễn viên trở lại Huế, ông nhẹ nhàng nhận xét rằng nhân vật Hạnh dường như đã "vơi đi ít nhiều".

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và diễn viên Hồng Ánh trong phim Trăng nơi đáy giếng - Ảnh: FBNV

Từ trải nghiệm ấy, nữ diễn viên càng thấm thía yêu cầu của đạo diễn: "Hồng Ánh không được đi nhanh". Ông muốn cô điều chỉnh cách đi đứng, sinh hoạt theo nhịp sống của Hạnh, thay vì chỉ thể hiện nhân vật trước ống kính.

Bộ phim mang đến cho Hồng Ánh mối duyên đặc biệt. Bé Hiếu Anh, diễn viên nhí đảm nhận vai con của nhân vật Hạnh, sau này trở thành con nuôi của cô ngoài đời. Hiện Hiếu Anh đã tốt nghiệp đại học, làm việc tại Đà Nẵng nhưng vẫn gọi cô là "mẹ Hạnh". Những câu chuyện về cậu bé luôn là điều Hồng Ánh thường kể với đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn mỗi lần gặp lại. Theo cô, mỗi khi nghe chuyện, ánh mắt ông lại lấp lánh niềm vui.

Tiễn đạo diễn đến chặng cuối của cuộc đời, Hồng Ánh nhớ lại lời dặn gần 20 năm trước: "Hồng Ánh, em phải đi chậm thôi".

"Ngày ấy, tôi hiểu đó là yêu cầu của một đạo diễn dành cho diễn viên. Bây giờ, sau ngần ấy năm và thêm nhiều trải nghiệm, tôi lại nghĩ đến câu nói ấy theo một cách khác. Có những lúc cần chậm lại một chút, bớt hấp tấp, suy nghĩ thấu đáo hơn, biết lắng nghe và điềm tĩnh hơn trước mọi việc", Hồng Ánh viết.