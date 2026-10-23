Ai từng xem Đất phương Nam sẽ mãi nhớ về đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Linh cữu đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn quàn tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) - Ảnh: C.K.

Gần 30 năm kể từ ngày ra mắt, bộ phim Đất phương Nam vẫn được nhắc đến như một tác phẩm kinh điển, tái hiện chân thực vẻ đẹp vùng đất, văn hóa và khí chất nghĩa tình của con người Nam Bộ.

Kính tiễn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Thông tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời khiến nhiều khán giả bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời nhắc lại những ký ức gắn với bộ phim đã trở thành một phần tuổi thơ của họ. "Ai từng xem phim Đất phương Nam sẽ mãi nhớ về ông", một bạn đọc chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Bạn đọc Son viết: "Kính tiễn ông. Đất phương Nam là đứa con tinh thần của ông vẫn sống mãi. Đây là bộ phim đứng đầu trong ký ức của nhiều người. Ông vẫn sống trong lòng rất nhiều khán giả".

Bạn đọc Khánh Ban Mai gửi lời tri ân: "Cảm ơn ông đã để lại cho đời cái hồn, cái khí phách của người phương Nam". Bạn đọc Chánh Đức cũng bày tỏ: "Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã đưa cái hồn vào Đất phương Nam".

Ra mắt năm 1997, Đất phương Nam do Hãng phim TFS sản xuất, gồm 11 tập, thực hiện kéo dài 3 năm. Trên trang fanpage TFS, đơn vị sản xuất bộ phim gửi lời tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, khẳng định ông đã tạo nên một tác phẩm vượt thời gian, đưa vẻ đẹp của con người, văn hóa và tình nghĩa miền Nam vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

"Những thước phim ấy không chỉ là dấu ấn của một tài năng, mà còn là di sản quý giá của điện ảnh nước nhà", TFS viết.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh tư liệu

Cảnh trong phim Đất phương Nam - Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Hồ, nguyên Giám đốc Hãng phim TFS, nhắc lại những kỷ niệm trong quá trình thực hiện Đất phương Nam.

Ông nhớ về một đêm hai người ngồi bên chén rượu trắng đến 2 giờ sáng, cùng bàn bạc để tìm hướng chuyển thể phù hợp cho bộ phim. "Mình tiễn bạn bằng cái ngoéo tay chốt lại tất cả: bớt chữ Rừng, mở rộng không gian. Lùi thời gian đến năm diễn ra sự kiện Đồng Nọc Nạn 1928", ông kể lại.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã lắng nghe những góp ý ấy và thực hiện bộ phim với kết quả vượt mong đợi. Khi phát sóng trên truyền hình, phim phải cắt thành nhiều đoạn để dành thời lượng cho quảng cáo.

Tác phẩm được đông đảo khán giả trong nước và ở nước ngoài đón nhận. Bộ phim sau đó còn được Discovery Singapore đầu tư phiên bản DVD phục vụ thị trường Mỹ.

Ông Nguyễn Hồ nhớ lại lần nhà văn Đoàn Giỏi đến nhà trò chuyện về việc ê kíp điều chỉnh một số chi tiết so với nguyên tác. Trước câu hỏi liệu có phiền lòng hay không, nhà văn chỉ cười và nói rằng ông vui chứ không giận.

Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Giám đốc TFS ở nhiệm kỳ sau, cũng gửi lời tiễn biệt. Theo ông, Nguyễn Vinh Sơn là người góp phần mở ra trang mới cho dòng phim truyền hình nhiều tập về vùng đất phương Nam, đồng thời góp sức xây dựng thương hiệu TFS trong những ngày đầu hãng phim thuộc Đài Truyền hình TP.HCM (nay là Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM - PV) đi vào hoạt động.

Cảnh trong phim Đất phương Nam - Ảnh: TFS

Đất phương Nam kể nhiều ngày đêm vẫn không hết

Với những người từng tham gia Đất phương Nam, bộ phim không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp mà còn lưu giữ vô vàn kỷ niệm về những tháng ngày rong ruổi trên phim trường.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền, người từng làm trợ lý cho bộ phim Đất phương Nam, cùng diễn viên Hùng Thuận (vai An) và Phùng Ngọc (vai Cò) đến thắp hương tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

An và Cò trong Đất phương Nam bản 1997 là hình tượng khó phai trong lòng khán giả - Ảnh: TFS

Ông chia sẻ những câu chuyện về Đất phương Nam có thể kể nhiều ngày đêm vẫn không hết, bởi mỗi thành viên trong đoàn đều có những kỷ niệm riêng, nhưng hình bóng đạo diễn luôn hiện diện trong những câu chuyện ấy.

"Năm 1997, anh đưa thằng An, thằng Cò từ trang sách của nhà văn Đoàn Giỏi bước ra màn ảnh. Gần ba mươi năm rồi. Hai đứa nhỏ lội bùn ngày ấy giờ đứng cạnh em, đã trưởng thành rất nhiều và đã có gia đình, vậy mà đi đâu người ta vẫn gọi tên hai đứa là An, Cò", đạo diễn Nhâm Minh Hiền viết.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền, diễn viên Hùng Thuận (vai An) và Phùng Ngọc (vai Cò) đến thắp hương tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh: FBNV

Nhâm Minh Hiền cũng nhớ lại hành trình tìm kiếm diễn viên nhí cho bộ phim. Trong suốt 3 tháng, ê kíp đã lặn lội nhiều nơi để tìm hàng trăm đứa trẻ, trước khi lựa chọn được Hùng Thuận và Phùng Ngọc để đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cùng phó đạo diễn Nguyễn Hậu thử diễn xuất.

Với Nhâm Minh Hiền, sự xuất hiện của hai diễn viên nhí trong bộ phim là một cơ duyên đặc biệt. Gần ba thập niên đã trôi qua, Hùng Thuận và Phùng Ngọc đều trưởng thành, nhưng tên gọi An và Cò vẫn gắn liền với họ. Đó là minh chứng cho sức sống của Đất phương Nam.