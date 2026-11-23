Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể cấu thành tội phạm và bị xử lý hình sự - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa công khai sách sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên. Đơn vị có số tiền chậm đóng cao nhất hơn 1,35 tỉ đồng.

Theo danh sách do Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia thuộc Bảo hiểm xã hội TP.HCM lập, số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31-10, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 19-11-2026.

Đứng đầu danh sách là Công ty CP Trung Thành, địa chỉ 136B quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa, với số tiền chậm đóng hơn 1,352 tỉ đồng trong 45 tháng. Đơn vị này có 5 lao động.

Công ty TNHH Villa Sông Sài Gòn, địa chỉ 197/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, chậm đóng hơn 1,344 tỉ đồng trong 8 tháng. Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun, tại lô C1-1/X6 đường D4, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, chậm đóng hơn 1,342 tỉ đồng trong 36 tháng.

Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL, tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II, phường Phú Mỹ, chậm đóng hơn 1,340 tỉ đồng trong 15 tháng.

Về thời gian chậm đóng, Công ty CP Tư vấn - Đầu tư Angel Lina có thời gian dài nhất, 90 tháng. Công ty có địa chỉ tại 22B Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn, số tiền chậm đóng hơn 973 triệu đồng.

Một số đơn vị khác chậm đóng từ 75 - 82 tháng gồm: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tấn Phú Tài, địa chỉ 6/5 ấp Mới 2, xã Bà Điểm (82 tháng); Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhôm INOX Đức Thành, địa chỉ D4/36 đường Kênh A, ấp 4, xã Bình Lợi (81 tháng);

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Trần Hùng, địa chỉ 106 đường 47, khu phố 8, phường Tân Tạo (78 tháng); Công ty TNHH TMDV XD Thuận Hòa Phát, địa chỉ 236/23 Thống Nhất, phường Gò Vấp (75 tháng)…

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - Đoàn luật sư TP.HCM - mức độ xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, số lượng người lao động bị ảnh hưởng và việc hành vi có tái diễn hay không.

Doanh nghiệp cần lưu ý, ngoài trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính. Trong những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội còn có thể cấu thành tội phạm và bị xử lý hình sự. Khi đó, trách nhiệm pháp lý sẽ nặng nề hơn rất nhiều.

Về phía người lao động, việc hằng tháng bị trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội không đồng nghĩa doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng. Người lao động cần chủ động kiểm tra quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM - chia sẻ thêm người lao động không nên chỉ căn cứ vào bảng lương để xác định doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội cho mình hay chưa. Bảng lương có thể thể hiện khoản đã khấu trừ, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ đóng.

Theo đó, người lao động có thể chủ động kiểm tra trên ứng dụng VssID. Ứng dụng cung cấp thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và việc giải quyết các chế độ. Khi xem mục "Quá trình tham gia", người lao động có thể biết đơn vị đang đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm nào, có nợ đóng hay không và nợ bao nhiêu tháng.

Từ ngày 1-10-2026, sổ bảo hiểm xã hội điện tử được sử dụng thay cho sổ giấy. Khi giải quyết chế độ, cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ thông tin trên sổ điện tử.

Danh sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội tại TP.HCM tại đây:

Danh sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên tại TP.HCM - Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP.HCM cung cấp