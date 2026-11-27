Lá cờ đỏ sao vàng 2.025m² được kéo lên trong lòng Thành cổ Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO



Sáng 27-11, tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ chào cờ và nghi thức cất cánh khinh khí cầu khai mạc lễ hội.

Dưới bầu trời dịu nhẹ của một sáng cuối thu, lá cờ khổng lồ được căng ra giữa thảm cây xanh của khuôn viên Thành cổ. Hai khinh khí cầu nâng dần mép cờ lên cao. Nhìn từ trên xuống, mảng đỏ rực với ngôi sao vàng nổi bật giữa màu xanh của cỏ cây.

Quanh lá cờ, 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng loạt bay ở độ cao 50m.

Dưới mặt đất cũng nhiều màu sắc không kém. Những phụ nữ mặc quân phục xếp hàng bên thảm cỏ, ngước nhìn khinh khí cầu. Ở một góc khác, nhóm học sinh, sinh viên trong trang phục thổ cẩm đứng thành hàng dài, tươi cười tạo dáng bên những quả cầu khổng lồ.

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu được tổ chức ở Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Khung cảnh ấy diễn ra trên mảnh đất từng hứng chịu bom đạn trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ mùa hè 1972, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những khinh khí cầu rực rỡ hôm nay mang theo thông điệp hòa bình, sự hồi sinh và khát vọng phát triển.

Lễ hội mang chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình", là lần đầu tiên Quảng Trị tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế, với sự tham gia của 70 phi công và kỹ thuật viên.

Tối 27-11, ban tổ chức thắp sáng khinh khí cầu và thả hàng vạn hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khinh khí cầu nhiều màu sắc ở di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị thiêng liêng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều người dân, du khách và cả cựu quân nhân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo chương trình, sáng 29-11, tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đại kỳ 2.025m² tiếp tục được bay trên cầu Hiền Lương, cùng lễ thả 260 chim bồ câu.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I diễn ra từ ngày 24 đến 30-11, chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao như đêm nhạc rock, biểu diễn mô tô nước, biểu diễn của khối kỵ binh và khối nhạc kèn thuộc lực lượng Công an nhân dân, trải nghiệm săn mây, ẩm thực…

Người dân thích thú chụp ảnh lưu niệm với các khí cầu - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cờ Tổ quốc giữa lòng Thành cổ Quảng Trị, phía xa là sông Thạch Hãn - Ảnh: HOÀNG TÁO