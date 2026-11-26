Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà gửi phần quà lưu niệm đến giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford - Ảnh: TRỌNG NHÂN



Chiều 26-11, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM, giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford (Anh), nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của đại học này tại châu Á.

35 năm Oxford đồng hành cùng y tế TP.HCM

Trong nhiều năm qua, Đại học Oxford đã hợp tác với các cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học, bác sĩ và cơ quan quản lý của Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe và nâng cao năng lực chuyên môn.

Riêng tại TP.HCM, năm 2026 đánh dấu 35 năm hợp tác giữa Đại học Oxford, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).



Theo bà Tracey, từ hợp tác ban đầu tập trung vào các bệnh truyền nhiễm, trong 35 năm, các thế hệ bác sĩ, nhà nghiên cứu, điều dưỡng, chuyên gia phòng thí nghiệm và chuyên gia y tế công cộng Việt Nam và quốc tế đã làm việc cùng nhau để giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe tại Việt Nam.

Bà cho biết các chương trình hợp tác đã đóng góp vào nghiên cứu và điều trị nhiều bệnh, trong đó có nhiễm trùng huyết, cúm, sốt rét và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Trong quá trình hợp tác, các chương trình của Oxford tại Việt Nam đã góp phần đào tạo bác sĩ, nhà khoa học, chuyên gia phòng thí nghiệm và nhân lực y tế công cộng.



Bà Tracey cho rằng giữa TP.HCM và Đại học Oxford còn nhiều lĩnh vực có thể tiếp tục làm việc cùng nhau, trong đó có các vấn đề quan trọng như chuẩn bị cho những đại dịch trong tương lai, kháng kháng sinh, gánh nặng bệnh không lây nhiễm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

Bên cạnh đó còn có y học chính xác, thử nghiệm lâm sàng và nâng cao năng lực của hệ thống y tế. Theo bà, nghiên cứu cần hướng đến những kết quả cụ thể như cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh, hỗ trợ đội ngũ y tế và cung cấp thêm bằng chứng cho hoạt động y tế công cộng.

Giáo sư Irene Tracey chia sẻ tại buổi gặp gỡ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Để TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - cho biết bên cạnh phát triển kinh tế thì TP.HCM cũng tập trung phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đặc biệt là y tế, trong đó trọng tâm giai đoạn chiến lược 2026-2030 là trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Theo ông Hà, TP.HCM định hướng phát triển y tế thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nhân lực y tế có chuyên môn cao.

Trong quá trình này, TP.HCM mong muốn hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở y tế quốc tế, trong đó có Đại học Oxford.

Trước hết, thành phố mong Đại học Oxford và các đối tác tiếp tục dành sự quan tâm cho TP.HCM, nơi khởi đầu vun đắp mối quan hệ trong suốt 35 năm qua.

Mong muốn Đại học Oxford và OUCRU tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cùng các cơ sở y tế của thành phố trong nghiên cứu, phòng, chống bệnh truyền nhiễm và nâng cao khả năng ứng phó với các dịch bệnh mới nổi.

Thành phố mong kết quả nghiên cứu tiếp tục được ứng dụng vào thực tiễn khám, chữa bệnh và công tác xây dựng chính sách y tế, qua đó đóng góp thiết thực cho các mục tiêu y tế công cộng tại TP.HCM và Việt Nam.

Về phát triển đơn vị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao sự quan tâm và cam kết hỗ trợ của Đại học Oxford.

Ông giao Sở Y tế và bệnh viện phối hợp với phía Oxford nghiên cứu, tham mưu phương án triển khai và cơ chế sử dụng nguồn lực phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông mong Đại học Oxford và OUCRU hỗ trợ TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong y tế, trên cơ sở bảo đảm an toàn dữ liệu, đạo đức nghiên cứu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong y tế của thành phố.