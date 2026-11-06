Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai mô hình liên kết quản lý bệnh mạn tính

tác giả
T.D.V.
T.D.V.
T.D.V.

Mô hình liên kết giữa Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và mạng lưới y tế cơ sở được lựa chọn thí điểm nhằm thúc đẩy quản lý bệnh mạn tính liên tục, liên thông giữa các tuyến chăm sóc.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai mô hình liên kết quản lý bệnh mạn tính - Ảnh 1.

TS.BS. Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu tại chương trình - Ảnh: BVCC

Trước thực trạng bệnh mạn tính ngày càng gia tăng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục của người dân, chương trình AS ONE - Nâng cao nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường tại Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai.

Chương trình hướng tới kết nối bệnh viện các tuyến, y tế cơ sở, trường đại học cùng các hội chuyên môn trong một hệ sinh thái chăm sóc liên tục, lấy người bệnh làm trung tâm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong chiến lược triển khai tại các đô thị lớn, AS ONE lựa chọn thí điểm mô hình liên kết giữa Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và mạng lưới trạm y tế cơ sở.

Mục tiêu nhằm hoàn thiện mô hình quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường liên tục, liên thông giữa các tuyến chăm sóc; đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường phối hợp chuyên môn, thúc đẩy đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và quản trị dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng nhân rộng mô hình chăm sóc liên tục trong tương lai.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai mô hình liên kết quản lý bệnh mạn tính - Ảnh 2.

TS.BS. Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cùng GS.TS. Hoàng Văn Minh, PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh và đại diện Servier Việt Nam cắt băng khai trương Phòng tư vấn "Ngày Đầu Tiên" - Ảnh: BVCC

Trong khuôn khổ triển khai mô hình, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp cùng Công ty TNHH Servier Việt Nam tổ chức Lễ triển khai Chương trình AS ONE - Nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường.

Dịp này, bệnh viện cũng khai trương Phòng tư vấn "Ngày Đầu Tiên" và tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường năng lực điều dưỡng trong tư vấn giáo dục sức khỏe".

Các hoạt động được thiết kế nhằm tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính, hỗ trợ hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe và củng cố sự phối hợp giữa các tuyến chăm sóc.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai mô hình liên kết quản lý bệnh mạn tính - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai mô hình liên kết quản lý bệnh mạn tính - Ảnh: BVCC

Tham dự chương trình có TS.BS. Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cùng đại diện Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ y tế và điều dưỡng của Bệnh viện; GS.TS. Hoàng Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng; GS.TS. Lưu Ngọc Hoạt - Giảng viên Trường Đại học Y tế Công cộng; PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội; đại diện các trạm y tế và các đơn vị đồng hành.

Về phía Công ty TNHH Servier Việt Nam có sự tham dự của ThS.DS. Ngô Thị Phương Thảo - Giám đốc Y khoa và các Dự án hỗ trợ bệnh nhân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
T.D.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trường đại học Y tế công cộng bệnh viện đa khoa Đức Giang Công ty TNHH Servier Việt Nam quản lý bệnh mạn tính

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất