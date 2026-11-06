TS.BS. Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu tại chương trình - Ảnh: BVCC

Trước thực trạng bệnh mạn tính ngày càng gia tăng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục của người dân, chương trình AS ONE - Nâng cao nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường tại Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai.

Chương trình hướng tới kết nối bệnh viện các tuyến, y tế cơ sở, trường đại học cùng các hội chuyên môn trong một hệ sinh thái chăm sóc liên tục, lấy người bệnh làm trung tâm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong chiến lược triển khai tại các đô thị lớn, AS ONE lựa chọn thí điểm mô hình liên kết giữa Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và mạng lưới trạm y tế cơ sở.

Mục tiêu nhằm hoàn thiện mô hình quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường liên tục, liên thông giữa các tuyến chăm sóc; đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường phối hợp chuyên môn, thúc đẩy đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và quản trị dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng nhân rộng mô hình chăm sóc liên tục trong tương lai.

TS.BS. Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cùng GS.TS. Hoàng Văn Minh, PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh và đại diện Servier Việt Nam cắt băng khai trương Phòng tư vấn "Ngày Đầu Tiên" - Ảnh: BVCC

Trong khuôn khổ triển khai mô hình, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp cùng Công ty TNHH Servier Việt Nam tổ chức Lễ triển khai Chương trình AS ONE - Nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường.

Dịp này, bệnh viện cũng khai trương Phòng tư vấn "Ngày Đầu Tiên" và tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường năng lực điều dưỡng trong tư vấn giáo dục sức khỏe".

Các hoạt động được thiết kế nhằm tăng cường năng lực quản lý bệnh mạn tính, hỗ trợ hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe và củng cố sự phối hợp giữa các tuyến chăm sóc.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai mô hình liên kết quản lý bệnh mạn tính - Ảnh: BVCC

Tham dự chương trình có TS.BS. Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cùng đại diện Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ y tế và điều dưỡng của Bệnh viện; GS.TS. Hoàng Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng; GS.TS. Lưu Ngọc Hoạt - Giảng viên Trường Đại học Y tế Công cộng; PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội; đại diện các trạm y tế và các đơn vị đồng hành.

Về phía Công ty TNHH Servier Việt Nam có sự tham dự của ThS.DS. Ngô Thị Phương Thảo - Giám đốc Y khoa và các Dự án hỗ trợ bệnh nhân.