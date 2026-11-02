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Chủ động bảo vệ sức khỏe hô hấp cho người mắc đái tháo đường

tác giả
DIỆU LINH
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DIỆU LINH
DIỆU LINH
CHÍ KIÊN
CHÍ KIÊN
DIỄM HƯỜNG
DIỄM HƯỜNG
TRINH TRÀ
TRINH TRÀ
HIỀN TRANG
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T.D.V.
T.D.V.

Cúm, phế cầu khuẩn và RSV đều có thể dẫn đến những biến chứng đáng lo ngại ở người mắc đái tháo đường. Chủ động kiểm soát đường huyết, duy trì điều trị và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp người bệnh bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chủ động bảo vệ sức khỏe hô hấp cho người mắc đái tháo đường

Theo bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, đái tháo đường là tình trạng rối loạn chuyển hóa, đặc trưng bởi lượng đường trong máu tăng cao. Khi bệnh không được kiểm soát tốt, tình trạng tăng đường huyết có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ miễn dịch và làm suy giảm khả năng chống lại tác nhân gây bệnh.

Trong khi đó, cơ thể cần huy động nhiều cơ chế bảo vệ để kiểm soát các tác nhân gây nhiễm trùng. Nếu quá trình này gặp bất lợi, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng hơn, đặc biệt khi đồng thời có tuổi cao hoặc các bệnh lý nền khác.

Cúm, phế cầu khuẩn và RSV đều có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp, nhưng khác nhau về tác nhân và đặc điểm gây bệnh. Virus cúm có thể gây sốt, ho, đau mỏi cơ thể và trong một số trường hợp dẫn đến viêm phổi. Phế cầu khuẩn là vi khuẩn có thể gây viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết và những nhiễm trùng xâm lấn.

Trong khi đó, RSV có thể khởi phát với những triệu chứng giống cảm lạnh nhưng cũng có khả năng gây tổn thương đường hô hấp dưới, viêm phổi và suy hô hấp. Với người mắc đái tháo đường, một đợt nhiễm trùng còn có thể làm đường huyết biến động, khiến việc kiểm soát bệnh nền trở nên khó khăn hơn

Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và thăm khám kịp thời giúp bác sĩ đánh giá tình trạng nhiễm trùng, mức độ kiểm soát đường huyết cũng như nguy cơ biến chứng. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần tiếp tục theo dõi bệnh nền và thực hiện hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc hạn chế tiếp xúc với nguồn lây, vệ sinh tay, giữ không gian sống thông thoáng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp cũng là những việc cần duy trì.

Bên cạnh kiểm soát bệnh nền, tiêm chủng là một trong những biện pháp giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm có vắc xin, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và những biến chứng liên quan.

Tiêm chủng cho người mắc đái tháo đường cần được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Tuổi, bệnh nền đi kèm, tình trạng sức khỏe hiện tại và những vắc xin đã tiêm trước đó đều có thể ảnh hưởng đến quyết định tiêm và thời điểm tiêm.

Việc trao đổi với bác sĩ giúp xác định những vắc xin cần thiết, khoảng cách giữa các mũi và thời điểm phù hợp, đồng thời lưu ý những trường hợp cần hoãn tiêm hoặc được đánh giá thêm.

Với người mắc đái tháo đường, phòng ngừa biến chứng không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát đường huyết mỗi ngày. Chủ động nhận biết nguy cơ nhiễm trùng, thăm khám khi có dấu hiệu bất thường và trao đổi với bác sĩ về tiêm chủng cũng là những phần quan trọng trong quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

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Chương trình tư vấn chủ đề "Đái tháo đường và nguy cơ viêm phổi do cúm, phế cầu khuẩn và RSV" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ Công ty TNHH Pfizer Việt Nam

Mời Quý bạn đọc đón xem chương trình tư vấn chủ đề "Đái tháo đường và nguy cơ viêm phổi do cúm, phế cầu khuẩn và RSV" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ Công ty TNHH Pfizer Việt Nam.

Chương trình phát sóng vào lúc 11g00 Thứ Năm, ngày 5-11-2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
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DIỆU LINH - CHÍ KIÊN - DIỄM HƯỜNG - TRINH TRÀ - HIỀN TRANG - T.D.V.
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    Chủ đề: Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM Đái tháo đường hô hấp

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