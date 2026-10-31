Hành trình phục hồi thị lực cho người đục thủy tinh thể ở ĐBSCL

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ trở thành địa chỉ tìm đến của người dân miền Tây khi cần thăm khám điều trị đục thủy tinh thể - Ảnh: DNCC

Tiếp cận phẫu thuật chuyên sâu ngay tại địa phương

Theo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, đục thủy tinh thể (cườm khô) là bệnh lý phổ biến về mắt ở người lớn tuổi, nguyên nhân hàng đầu gây ra các ca mù lòa tại Việt Nam. Phương pháp điều trị hiệu quả đang được nói tới hiện nay là Phaco, một chỉ định phẫu thuật để lấy bỏ thủy tinh thể bị đục và thay mới bằng thủy tinh thể nhân tạo.

Dù vậy, việc điều trị ở người cao tuổi thường chậm trễ do tâm lý e ngại phẫu thuật hoặc khó tiếp cận cơ sở chuyên khoa.

Trước đây, nhiều người bệnh tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận phải chuyển tuyến lên TP.HCM để điều trị. Từ năm 2016, khi Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đặt cơ sở đầu tiên tại Cần Thơ, người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có thêm địa chỉ khám và phẫu thuật mắt tin cậy ngay tại địa phương.

Chia sẻ về hành trình tâm huyết này, BS. CKII Trần Văn Kết - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho hay: "Đối với người cao tuổi, đằng sau mỗi quyết định mổ mắt là mong muốn khôi phục thị lực sáng rõ, lấy lại cuộc sống chủ động tuổi già.

Thấu hiểu nỗi ưu tư này, các bác sĩ luôn tư vấn tận tâm để người bệnh hiểu rõ phác đồ điều trị, tin tưởng vào chuyên môn lẫn công nghệ, an tâm từ lần khám đầu tiên đến khi trở lại cuộc sống thường ngày".

Bước tiến mới với Phaco Laser kết hợp AI

Theo đại diện bệnh viện, đơn vị không chỉ liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, mà còn ứng dụng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu vào điều trị cho người bệnh. Điển hình là phương pháp Phaco với đường mổ nhỏ, thời gian phẫu thuật nhanh chỉ vài phút và không phải nằm viện, giúp người bệnh nhanh hồi phục thị lực và sớm quay lại cuộc sống bình thường.

Năm 2025, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ triển khai công nghệ mới "Phaco không dao" (Phaco Laser), nhằm tối thiểu xâm lấm hơn nữa và tối ưu hiệu quả phục hồi thị lực cho người bệnh. Cùng với đó Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ lên kế hoạch phẫu thuật chính xác, điều trị đục thủy tinh thể và khử độ loạn trong cùng một lần mổ.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đạt chứng nhận JCI Enterprise - Ảnh: DNCC

"Phaco không dao" thực hiện thao tác phẫu thuật "không chạm" hoàn toàn bằng tia Femtosecond Laser, thay vì sử dụng dao vi phẫu để tạo đường mổ như "Phaco truyền thống". Nhờ vậy, phương pháp mới tạo vết mổ siêu nhỏ và chuẩn xác giúp mắt hồi phục nhanh hơn và hạn chế biến chứng hậu phẫu.

Theo BS. CKII Trần Văn Kết, "Phaco không dao" được cung cấp bởi Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ), hiện là một trong những phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện đại nhất tính đến nay. Công nghệ này đã được kiểm định nghiêm ngặt về mức độ an toàn và hiệu quả từ FDA (Mỹ) và CE (Châu Âu).

Toàn bộ bác sĩ thực hiện kỹ thuật này đều trải qua đào tạo và nhận chứng chỉ phẫu thuật viên trực tiếp từ Ziemer..

Song song với đầu tư công nghệ và chuyên môn, bệnh viện cũng chuẩn hóa toàn diện quy trình vận hành. Năm 2026, Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã đạt chứng nhận JCI Enterprise con dấu vàng chất lượng quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh.

Đây là minh chứng vượt bậc cho nỗ lực chuẩn hóa quy trình điều trị nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế và "lấy bệnh nhân làm trung tâm" của cơ sở nhãn khoa này.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đạt chứng nhận quốc tế JCI Enterprise - Ảnh: DNCC

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ trực thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn - đơn vị đạt chứng nhận quốc tế JCI Enterprise, thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt Thế giới (WAEH) và được Healthcare Asia Awards vinh danh "Bệnh viện chuyên khoa của năm" 4 năm liên tiếp (2023 - 2026).