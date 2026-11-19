Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, GS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - trao Huân chương Lao động hạng ba; ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - tặng hoa chúc mừng 3 cá nhân của Trường đại học Nông Lâm TP.HCM gồm: PGS.TS Nguyễn Tất Toàn (Hiệu trưởng, đứng giữa), TS Trần Đình Lý (Phó hiệu trưởng) và GS.TS.NGƯT Nguyễn Huy Bích (giảng viên cao cấp khoa cơ khí công nghệ) - Ảnh: QUỲNH TRÂM



Sáng 19-11, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026) và 71 năm thành lập trường (1955-2026).

Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cùng các nguyên lãnh đạo nhà trường, giảng viên, viên chức và sinh viên.

Bốn trụ cột chiến lược cho giai đoạn mới

Nhìn lại chặng đường 71 năm, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh những đóng góp của nhiều thế hệ trí thức Nông Lâm đối với sự phát triển đất nước và vị thế hội nhập quốc tế của trường.

Trước thách thức từ biến đổi khí hậu và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), nhà trường xác định 4 trụ cột chiến lược: lấy khoa học công nghệ làm mũi nhọn, gắn nghiên cứu với nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng bền vững; đổi mới đào tạo theo hướng phát triển năng lực thích ứng của người học; thúc đẩy hợp tác "ba nhà" giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp; phát triển nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn kỳ vọng sinh viên nhà trường không ngừng trau dồi bản lĩnh để vươn tầm quốc tế. "Chính các em là những người sẽ làm chủ an ninh lương thực thế giới toàn cầu trong tương lai. Tôi kỳ vọng các em hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn, rèn luyện bản lĩnh và làm chủ công nghệ số để xứng đáng với truyền thống tự hào của đại gia đình Nông Lâm.

Nhà trường cam kết sẽ không ngừng đổi mới để trở thành đại học xanh, đại học số, đại học thông minh theo các chuẩn mực quốc tế", ông nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - trình bày diễn văn kỷ niệm và định hướng chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn mới - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Công nghệ có thể mang đến hàng vạn câu trả lời, nhưng không thay thế được thầy cô

Từng trưởng thành qua các bậc học và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, TS Nguyễn Thị Thanh Thảo - giảng viên khoa công nghệ hóa học và thực phẩm - bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp tục công tác, cống hiến tại ngôi trường đã đào tạo mình.

Đại diện đội ngũ giảng viên trẻ, chị cho rằng giá trị bền vững của người thầy được vun đắp qua từng bài giảng, công trình nghiên cứu và sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên. Bên cạnh truyền đạt tri thức, người thầy còn có trách nhiệm khơi dậy tinh thần tự học, tư duy độc lập, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho người học.

Đại diện sinh viên toàn trường, bạn Phan Nguyễn Quỳnh Như - sinh viên năm 3 chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp, khoa kinh tế - gửi lời tri ân đến thầy cô, nhắc lại những kỷ niệm được thầy cô tận tình đồng hành không chỉ trên giảng đường mà cả trong phòng thí nghiệm và tại các nông trại thực tiễn.

Theo Quỳnh Như, trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, công nghệ có thể mang đến nhiều câu trả lời nhưng không thể thay thế sự tận tâm của thầy cô - những người luôn đồng hành, nâng đỡ sinh viên khi vấp ngã và kiên nhẫn dạy các em làm người tử tế.

"Sự tri ân ý nghĩa nhất của mỗi sinh viên chính là nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm để xứng đáng với kỳ vọng mà thầy cô trao gửi", Quỳnh Như chia sẻ.

Tại buổi lễ, 3 cá nhân của trường được trao Huân chương Lao động hạng ba; 2 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể nhà trường, các đơn vị trực thuộc và nhiều cá nhân xuất sắc cũng được nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dịp này, trường vinh danh các giảng viên đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cấp bộ, Nhà khoa học của Nhà nông và Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026) và 71 năm thành lập Trường đại học Nông Lâm TP.HCM (1955-2026) ngày 19-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

