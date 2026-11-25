Đại học Kinh tế quốc dân - Ảnh: NAM TRẦN

Mức điểm cộng với thí sinh có chứng chỉ IELTS được Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đưa ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, điểm cộng của thí sinh tối đa 0,5/30, thay vì 3/30 như các năm trước.

Cụ thể, năm 2027, Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 đến 6.5 là 0,25 điểm, từ 7.0 trở lên ở mức điểm tối đa 0,5.

Mức điểm cộng trên không áp dụng với thí sinh xét điểm thi tốt nghiệp THPT đã dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm tiếng Anh, và không áp dụng với thí sinh tuyển thẳng.

Với thí sinh sử dụng IELTS để quy đổi điểm môn tiếng Anh, trường dự kiến thí sinh có IELTS 5.5 quy đổi thành 8 điểm, 6.0 IELTS tương đương 8,5 điểm, 6.5 IELTS tương đương 9 điểm, 7.0 IELTS tương đương 9,5 điểm, từ 7.5 - 9.0 được quy đổi thành 10 điểm.

Dự kiến mức quy đổi và cộng điểm của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2027

So với năm 2026, năm 2027 Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến có nhiều điểm thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh.

Trong đó, trường dự kiến 3 phương thức xét tuyển, gồm: đánh giá năng lực/tư duy trong nước; đánh giá năng lực/tư duy quốc tế và A-level; điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển cũng dự kiến có nhiều điều chỉnh, trong đó điểm TSA giảm từ 60 xuống 55/100, V-ACT từ 700 tăng lên 750, SAT 1.200 lên 1.300, ACT từ 26 lên 28; HSA giữ nguyên mốc 85.

Với phương thức xét tuyển thẳng, trường dự kiến bỏ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; bỏ cộng điểm ưu tiên xét tuyển cho người có quyền tuyển thẳng nhưng không dùng quyền.

Đại học Kinh tế quốc dân cho biết dự kiến trong tháng 12, nhà trường sẽ chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2027.