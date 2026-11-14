IELTS không còn được cộng điểm, học sinh có nên đầu tư?

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 13-11, các trường đại học chỉ được cộng tối đa 0,5/30 điểm trong mùa tuyển sinh năm 2027, thay vì mức 3/30 điểm như trước. Từ năm 2028, các trường không còn được sử dụng điểm cộng trong xét tuyển.

Thay đổi này khiến nhiều thí sinh, phụ huynh băn khoăn liệu việc đầu tư cho các chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là IELTS, còn mang lại lợi thế trong cuộc đua vào đại học.

Không coi IELTS chỉ là công cụ để cộng điểm

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trường đại học Mở Hà Nội - cho biết cần phân biệt rõ giữa việc sử dụng chứng chỉ IELTS để được cộng điểm và sử dụng chứng chỉ để xét tuyển đại học.

Theo ông, việc giảm và tiến tới bỏ điểm cộng không có nghĩa chứng chỉ IELTS không còn giá trị trong tuyển sinh.

Theo quy định, chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện vẫn có thể được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo bảng quy đổi do cơ sở đào tạo công bố. Như vậy, thí sinh có IELTS vẫn có thể phát huy lợi thế khi đăng ký vào những chương trình, ngành học có sử dụng kết quả ngoại ngữ để xét tuyển.

"Giá trị bền vững nhất của IELTS không nằm ở số điểm được cộng khi xét tuyển, mà ở năng lực ngoại ngữ thực chất của người học. Vì vậy, các em không nên nhìn nhận IELTS đơn thuần là công cụ để gia tăng điểm xét tuyển đại học", ông Ngọc Anh nói.

Từ góc độ đầu tư cho việc học, ông Ngọc Anh cho rằng thí sinh vẫn nên cân nhắc các chứng chỉ quốc tế nếu phù hợp với năng lực, mục tiêu học tập và điều kiện kinh tế của gia đình. Tuy nhiên, các em không nên chạy theo phong trào hoặc coi chứng chỉ quốc tế là điều kiện bắt buộc để có cơ hội trúng tuyển đại học.

Với IELTS, việc học và đạt trình độ ngoại ngữ tốt có giá trị lâu dài, không chỉ trong xét tuyển mà còn giúp sinh viên thuận lợi hơn khi tiếp cận học liệu quốc tế, tham gia các chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ, trao đổi sinh viên và mở rộng cơ hội việc làm.

Đối với SAT, thí sinh cần tìm hiểu kỹ những trường, ngành có sử dụng kết quả này và cách thức xét tuyển cụ thể.

Trước khi quyết định đầu tư, ông Ngọc Anh cho rằng thí sinh nên cân nhắc ba yếu tố: chứng chỉ có được trường dự kiến đăng ký chấp nhận hay không; mức độ lợi thế thực tế trong xét tuyển; thời gian và chi phí cần bỏ ra có ảnh hưởng đến việc học tập, ôn thi hay không.

Ông không khuyến khích thí sinh đầu tư quá nhiều thời gian, chi phí để lấy chứng chỉ chỉ nhằm mục tiêu được cộng thêm điểm. Chứng chỉ quốc tế nên được xem là một phần của quá trình phát triển năng lực, không phải mục tiêu duy nhất trong chiến lược tuyển sinh.

Thí sinh có IELTS nhiều thuận lợi khi học đại học

Trước đó thông tin bỏ cộng điểm IELST từng tạo nên nhiều tranh luận - Ảnh: NAM TRẦN

Không chỉ phục vụ xét tuyển, IELTS còn có thể được sử dụng trong nhiều khâu của quá trình đào tạo đại học.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết việc điều chỉnh chính sách sử dụng IELTS không làm mất đi quyền tự chủ của các trường đại học trong tuyển sinh.

Theo ông, các trường vẫn có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm, thay thế cho môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc trong các phương thức xét tuyển.

Thứ hai, các trường có thể sử dụng IELTS làm điều kiện đầu vào của các chương trình đào tạo, đặc biệt là những chương trình có một tỉ lệ nhất định các môn học được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Thứ ba, chứng chỉ này có thể là tiêu chí xét tuyển vào các chương trình đào tạo liên kết quốc tế hoàn toàn bằng tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Ông khẳng định thí sinh có IELTS khi xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn có nhiều lợi thế. Trường có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, môi trường học tập sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Ngoài ra, sinh viên có thể được công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra và chuyển đổi tín chỉ đối với học phần tiếng Anh.

Từ 'vé vàng' vào đại học đến bỏ cộng điểm Trước đây, IELTS từng được xem như "tấm vé vàng" vào đại học khi nhiều trường tốp đầu tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ này kết hợp với điều kiện điểm học bạ. Nhờ đó, thí sinh sở hữu IELTS có thêm lợi thế trong xét tuyển đại học. Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã siết việc xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ. Các trường đại học được phép quy đổi chứng chỉ thuộc diện được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT thành điểm môn ngoại ngữ, nhưng trọng số của phần điểm này không vượt quá 50%. Tổng điểm cộng dành cho thành tích đặc biệt và chứng chỉ ngoại ngữ được giới hạn ở mức 10% thang điểm xét tuyển, tương đương 3/30 điểm. Tuy nhiên, có trường cộng điểm hai lần cho một thành tích, khiến thí sinh có IELTS có thể đạt mức điểm cộng lên đến 13 điểm. Đến năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm một nửa điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ, còn tối đa 1,5 điểm, đồng thời quy định thí sinh chỉ được cộng điểm hoặc quy đổi điểm. Theo lộ trình mới, từ mùa tuyển sinh năm 2027, mức điểm cộng tối đa giảm tiếp xuống còn 0,5/30 điểm và đến năm 2028 sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn. Theo các chuyên gia, trong xét tuyển đại học, chỉ 0,01 điểm cũng có thể quyết định cơ hội đỗ - trượt của một thí sinh. Việc điều chỉnh chính sách góp phần giảm sự phụ thuộc vào điểm cộng, hướng thí sinh tập trung nhiều hơn vào kết quả học tập và năng lực thực chất, đồng thời hạn chế phần nào lợi thế về điều kiện kinh tế trong việc tiếp cận các chứng chỉ quốc tế.