Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (phải) trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Đại học Huế cho GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 28-11, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - tân Giám đốc Đại học Huế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc mừng GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Huế tin tưởng giao trọng trách mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước và các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học của Đại học Huế.

Sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín tại miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Bộ trưởng đề nghị tân Giám đốc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị đại học, phát huy các nguồn lực và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu Đại học Huế xây dựng lộ trình cụ thể, quyết liệt để thực hiện mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia, hướng đến mô hình đại học tinh hoa, đại học nghiên cứu có chất lượng và uy tín quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Đại học Huế thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Huế và tập thể Đại học Huế. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo kế thừa truyền thống gần 70 năm, phát huy tinh thần đoàn kết và xây dựng Đại học Huế phát triển trong giai đoạn mới.

Tân Giám đốc Đại học Huế cam kết triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo bốn trụ cột ABCD gồm: ưu tú trong học thuật, hiệu quả trong quản trị, uy tín trong phụng sự cộng đồng và thành công trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh con người là chủ thể chất lượng, là yêu cầu xuyên suốt và kết quả thực chất là thước đo trong quá trình điều hành.