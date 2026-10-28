Đại biểu chỉ ra chiêu trò dùng tài khoản ảo, hạ uy tín đối thủ, cạnh tranh không lành mạnh

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) - Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) nhận xét rằng những nội dung đưa vào dự thảo đã bổ sung nhiều yếu tố xác định sức mạnh thị trường, bổ sung các hành vi lạm dụng thị trường là cần thiết, phù hợp với sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới.

Băn khoăn xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Song vấn đề đặt ra là làm sao những quy định này được áp dụng thống nhất, hiệu quả. Bởi nếu không sẽ bỏ lọt hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường ở vị trí thống lĩnh, hoặc là tạo ra rủi ro pháp lý cho hoạt động sáng tạo với mô hình kinh doanh mới của doanh nghiệp. Vì vậy dự thảo cần tiếp tục làm rõ nguyên tắc, phương pháp đánh giá sức mạnh thị trường và hành vi lạm dụng thống lĩnh thị trường.

Cùng vấn đề này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá cao việc bổ sung phương pháp xác định thị phần dựa trên giao dịch số và các tiêu chí mới. Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh quy định doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh khi có thị phần từ 30% trở lên, hoặc có thị phần từ 10% trở lên và có sức mạnh thị trường đáng kể.

Theo đại biểu, việc đặt ngưỡng 10% làm điều kiện bắt buộc chưa thật nhất quán. Thực tế, một doanh nghiệp thị phần chưa lớn vẫn có thể kiểm soát dữ liệu quan trọng, hạ tầng thiết yếu hoặc kênh tiếp cận khách hàng. Ngưỡng cứng có nguy cơ bỏ lọt chính những trường hợp này” - đại biểu lo ngại.

Vì vậy, đại biểu Sơn đề nghị nghiên cứu cơ chế ngoại lệ đối với doanh nghiệp có thị phần dưới 10% nhưng có bằng chứng rõ ràng về khả năng chi phối đáng kể thị trường; đồng thời quy định chặt chẽ trách nhiệm chứng minh để tránh can thiệp tùy tiện, không cản trở đổi mới sáng tạo.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức (đoàn TP.HCM) - Ảnh: Quốc hội

Ba hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần được bổ sung

Qua nghiên cứu quy định các hành vi bị nghiêm cấm và cạnh tranh không lành mạnh bị cấm, Trung tướng Nguyễn Minh Đức (đoàn TP.HCM) đồng tình với việc bổ sung quy định liên quan tới việc cấm hành vi giúp sức để cạnh tranh không lành mạnh và hành vi kinh tế lừa đảo...

Tuy nhiên, đại biểu đoàn TP.HCM cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn ba nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh còn bỏ sót, chưa được đưa vào dự luật, trong khi các nhóm hành vi này đang cực kỳ phổ biến trên nền tảng kinh tế số, gây ra nhiều thiệt hại.

Đó là hành vi tự ưu đãi bằng thuật toán, khi các nền tảng số lợi dụng vị thế thống lĩnh hạ tầng, ưu tiên hiển thị sản phẩm dịch vụ của mình. Từ đó tác động làm méo mó kết quả tìm kiếm, hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng và gây thiệt hại cho các đơn vị trên cùng hệ thống.

Hai là các chiến dịch đánh giá giả mạo có tổ chức, khi sử dụng hệ thống tự động, mạng lưới tài khoản ảo, hạ uy tín đối thủ, gây sai lệch nghiêm trọng đến quyết định của người tiêu dùng hoặc tác động đến cạnh tranh doanh nghiệp khác.

Ba là hành vi khóa chặt dữ liệu, cố ý thiết lập rào cản kỹ thuật nhằm ngăn chặn người dùng, doanh nghiệp trích xuất, chuyển dịch dữ liệu sang nền tảng đối thủ, bắt buộc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ, làm cản trở giao dịch và khả năng mở rộng thị trường.

Vì vậy, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung hành vi này gắn với hậu quả pháp lý, đảm bảo tính dự báo, độ bao quát và tính khả thi và thực thi pháp luật.