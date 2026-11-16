Đà Nẵng xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trước hạn

Người dân được nhận nhà mới trong sáng 16-11 - Ảnh: QUANG CƯỜNG

UBND xã Sông Kôn khánh thành, bàn giao căn nhà cho gia đình. Tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng, quỹ của thành phố 30 triệu đồng.

Dự lễ có Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, và Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, chưa đầy 6 tháng từ ngày phát động, thành phố đã hỗ trợ 127 hộ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Trong đó, 76 căn xây mới, mỗi căn được hỗ trợ 100 triệu đồng. 51 căn sửa chữa, mỗi căn 50 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng trao quà mừng nhà mới cho người dân sáng 16-11 - Ảnh: QUANG CƯỜNG



Ngoài kinh phí, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức và cá nhân còn góp ngày công, vật liệu. Họ huy động thêm nguồn lực, giúp các gia đình khó khăn hoàn thiện nhà ở.

Tại lễ bàn giao, đại tá Nguyễn Tấn Tuân cho biết chương trình thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng với gia đình chính sách. Ông mong việc hỗ trợ tiếp tục đến với nhiều gia đình hơn, giúp bà con ổn định cuộc sống.