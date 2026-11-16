Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đà Nẵng xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trước hạn

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Sáng 16-11, xã Sông Kôn bàn giao căn nhà cuối cùng của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Căn nhà dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đà Nẵng đã hoàn thành chương trình trước thời hạn.

Đà Nẵng giao căn nhà cuối cùng trong 127 nhà xây chỉ chưa đầy 6 tháng - Ảnh 1.

Người dân được nhận nhà mới trong sáng 16-11 - Ảnh: QUANG CƯỜNG

UBND xã Sông Kôn khánh thành, bàn giao căn nhà cho gia đình. Tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng, quỹ của thành phố 30 triệu đồng.

Dự lễ có Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, và Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, chưa đầy 6 tháng từ ngày phát động, thành phố đã hỗ trợ 127 hộ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Trong đó, 76 căn xây mới, mỗi căn được hỗ trợ 100 triệu đồng. 51 căn sửa chữa, mỗi căn 50 triệu đồng.

Đà Nẵng giao căn nhà cuối cùng trong 127 nhà xây chỉ chưa đầy 6 tháng - Ảnh 2.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng trao quà mừng nhà mới cho người dân sáng 16-11 - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Ngoài kinh phí, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức và cá nhân còn góp ngày công, vật liệu. Họ huy động thêm nguồn lực, giúp các gia đình khó khăn hoàn thiện nhà ở.

Tại lễ bàn giao, đại tá Nguyễn Tấn Tuân cho biết chương trình thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng với gia đình chính sách. Ông mong việc hỗ trợ tiếp tục đến với nhiều gia đình hơn, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng giao căn nhà cuối cùng trong 127 nhà xây chỉ chưa đầy 6 tháng - Ảnh 3.Đà Nẵng bổ nhiệm 77 sĩ quan vào ban chỉ huy quân sự xã, phường

Sáng 14-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 77 cán bộ giữ chức vụ chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự các xã, phường. Đáng chú ý, tất cả cán bộ được bổ nhiệm đợt này đều không phải người địa phương.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quân khu 5 TP Đà Nẵng Chất độc da cam Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.Đà

    Dòng sự kiện: Nhà tái định cư

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất