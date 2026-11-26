Khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo dự thảo, mục tiêu thi tuyển là lựa chọn vị trí, hướng tuyến vượt sông và điểm đấu nối tối ưu trong đoạn cầu sông Hàn - cầu Thuận Phước, hài hòa với các công trình vượt sông hiện hữu; quy mô đáp ứng nhu cầu giao thông đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Cầu mới được định hướng phân lưu, giảm tải cho mạng lưới đường trung tâm bờ Tây (Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh) và cầu sông Hàn, cầu Rồng; hoàn thiện mạng lưới trục Đông - Tây, kết nối khu hành chính phía bắc Hải Châu với khu đô thị du lịch phía nam bán đảo Sơn Trà.

Tổ chức giao thông thông suốt hai đầu cầu, hạn chế tối đa điểm xung đột với các dòng giao thông hiện hữu và phát sinh trong tương lai, bảo đảm năng lực thông hành lâu dài.

Đáng chú ý là phương án phải bảo lưu và tích hợp điều kiện cho đường sắt đô thị theo quy hoạch; kết nối vận tải hành khách công cộng và đường thủy du lịch trên sông Hàn.

Về kiến trúc, cầu mới là công trình vĩnh cửu có giá trị kiến trúc, thẩm mỹ, độc bản, mang bản sắc Đà Nẵng; tạo điểm nhấn mới cho cảnh quan sông Hàn và kinh tế ban đêm nhưng không cạnh tranh hay sao chép hình ảnh các cây cầu hiện hữu…

Cầu mới trên sông Hàn sẽ tăng khả năng kết nối giữa bờ phía Tây và phía Đông - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phạm vi nghiên cứu tổng thể là đoạn giữa cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước cùng không gian đô thị hai bờ, bao trùm hai hành lang tuyến định hướng.

Phía bờ Tây (phường Hải Châu) gồm: khu vực nút Đống Đa - 3 Tháng 2 - Như Nguyệt - Bạch Đằng - Trần Phú và các trục Đống Đa, 3 Tháng 2, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Lương Ngọc Quyến.

Phía bờ Đông (phường Sơn Trà) gồm: các trục Trần Hưng Đạo, Vân Đồn, Bùi Dương Lịch, Hoàng Việt, Nguyễn Thị Định, Đỗ Anh Hàn, Chu Huy Mân, Trần Thánh Tông, Ngô Quyền, Vương Thừa Vũ, đường số 1 KCN An Đồn và các tuyến nhánh liên quan.

Về phạm vi nghiên cứu quy hoạch - kiến trúc - cảnh quan:

Không gian hai bờ sông, không gian dưới cầu và hai đầu cầu; tuyến đi bộ ven sông, công viên, quảng trường liên quan.

Đồng thời, phương án phải đánh giá các trục nhìn, điểm nhìn quan trọng; đường chân trời (skyline) khu trung tâm; quan hệ không gian của cầu mới với chuỗi cầu hiện hữu và các công trình kiến trúc quan trọng lân cận; các khu nhà kho, bến bãi cũ ven sông có khả năng tái cấu trúc.

Theo ban quản lý dự án, cuộc thi tuyển được tổ chức rộng rãi, không hạn chế tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Làm nút giao thông phía Tây cầu Rồng, nghiên cứu xây cầu mới qua sông Hàn Đà Nẵng sẽ đầu tư nút giao phía Tây cầu Rồng, đồng thời cập nhật quy hoạch, nghiên cứu xây cầu mới qua sông Hàn.



