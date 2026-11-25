Một khu vực khai thác cát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Đà Nẵng) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Doanh nghiệp khai thác vượt phép, kê khai thuế sai

Kết quả giám sát cho thấy một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa thực hiện đúng thiết kế khai thác đã được phê duyệt; có trường hợp khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Việc này tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Điển hình như theo thông báo ngày 22-9-2026 của Thanh tra thành phố, mỏ đá Núi Trà và Nam Núi Trà (xã Núi Thành) của Công ty cổ phần Wei Xerm Sin Việt Nam khai thác vượt ngoài phạm vi cấp phép.

Sau khi khai thác khoáng sản - đất sét tại thôn An Châu (xã Hòa Vang, Đà Nẵng), doanh nghiệp chậm hoàn thổ khiến ruộng đồng bị sạt lở nặng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cũng theo báo cáo, đối với khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, việc khảo sát, đánh giá và xác định lại hiện trạng trữ lượng sau mỗi mùa mưa lũ chưa được thực hiện thường xuyên.

Điều này dẫn đến thiếu cơ sở đối chiếu trữ lượng thực tế còn lại với trữ lượng được cấp phép.

Việc kiểm soát độ sâu khai thác tại một số mỏ chưa được chú trọng đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ khai thác không đúng thiết kế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản và thất thu các khoản thu ngân sách nhà nước.

Một số đơn vị khai thác khoáng sản kê khai thiếu doanh thu, chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền thuế, sử dụng hóa đơn chưa đúng quy định, chưa kê khai đầy đủ sản lượng khai thác, chưa phản ánh doanh thu vận chuyển, chế biến đi kèm, kê khai thuế tài nguyên và sản lượng khai thác không đúng quy định.

Cụ thể, theo công văn ngày 1-6-2026 của Thuế thành phố: Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Đại Đồng khai sai giá tính thuế tài nguyên và sản lượng khai thác với số tiền truy thu, xử phạt là 346.093.715 đồng.

Công ty cổ phần Wei Xern Sin Việt Nam quy đổi số lượng đá thành phần để tính thuế tài nguyên phải nộp không đúng quy định với số tiền truy thu, xử phạt là 3.343.021.735 đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cẩm Phát xác định giá tính thuế tài nguyên chưa đúng quy định, số tiền truy thu, xử phạt là 2.924.940.370 đồng.

Công ty cổ phần Quang - HT cũng bị truy thu, xử phạt là 347.406.991 đồng.

Giá tính thuế cát, đất san lấp cao hơn Huế, Quảng Ngãi

Một bất cập khác được đoàn giám sát chỉ ra là giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Đà Nẵng hiện cao hơn so với các tỉnh, thành lân cận.

Việc này làm tăng chi phí khai thác, giá thành sản phẩm và giá bán vật liệu xây dựng trên thị trường, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng các công trình, dự án.

Cụ thể, giá tính thuế tài nguyên theo quyết định số 3034 ngày 17-12-2025 của UBND TP đối với đất san lấp là 70.000 đồng; trong khi giá tính thuế tài nguyên đất san lấp ở thành phố Huế là 45.000 đồng; ở tỉnh Quảng Ngãi là 49.000 đồng.

Giá tính thuế tài nguyên theo quyết định trên đối với cát xây dựng là 130.000 đồng (cát đen - PV); trong khi giá tính thuế tài nguyên cát xây dựng ở thành phố Huế là 70.000 đồng; ở tỉnh Quảng Ngãi là 70.000 đồng.

Đoàn giám sát đã kiến nghị nhiều nội dung, trong đó đối với UBND TP Đà Nẵng:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND các địa phương, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản đã nêu trên, nhất là khâu cấp phép, quản lý hoạt động khai thác, đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Cùng với đó là nghiên cứu, xem xét phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ khai thác tận thu khoáng sản đối với các điểm mỏ quy mô nhỏ (trữ lượng dưới 10.000m³, diện tích dưới 1ha), bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và điều kiện quản lý thực tế.

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh đơn giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với giá trị tài nguyên, điều kiện khai thác, tình hình thị trường và tương quan với các địa phương lân cận.

Qua đó, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ trong chính sách thuế tài nguyên; hạn chế tình trạng chênh lệch giá vật liệu xây dựng giữa các địa phương dẫn đến việc các đơn vị ưu tiên mua vật liệu từ địa phương khác vận chuyển về, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu trên địa bàn.

Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định đối với hành vi khai thác vượt ra ngoài phạm vi cấp phép của Công ty cổ phần Wei Xern Sin Việt Nam…

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