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Diễn biến mới tại Tổng công ty Khoáng sản TKV

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Tổng công ty Khoáng sản TKV dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 với 2 nội dung chính gồm miễn nhiệm thành viên HĐQT và phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Diễn biến mới tại Tổng công ty Khoáng sản TKV sau khi Tổng giám đốc bị khởi tố - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Tuệ tại một sự kiện - Ảnh: Vimico

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã: KSV) vừa công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 vào ngày 15-12 tại Hà Nội. 

Hai nội dung chính được đưa ra tại đại hội lần này là miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến hết năm 2024.

Cụ thể, HĐQT báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Tuệ. Trước đó, ngày 30-10, Vimico công bố thông tin về việc ông Tuệ bị khởi tố về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, HĐQT Vimico thông qua nghị quyết miễn nhiệm ông Tuệ khỏi chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 29-10. 

Người được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của tổng công ty là ông Lý Xuân Tuyên, Phó tổng giám đốc Vimico. Ông Tuyên đảm nhiệm vị trí này từ ngày 29-10 cho đến khi doanh nghiệp kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.

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Báo cáo thường niên năm 2025 cho biết ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, có trình độ kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện,  bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992. 

Ông Tuệ từng giữ các chức vụ như Đốc công, Phó quản đốc,... tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền (Lào Cai) và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Tháng 8-2015, ông Tuệ được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vimico, sau đó giữ chức tổng giám đốc từ tháng 3-2018, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tháng 4-2025, ông tiếp tục được bầu làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tờ trình thứ 2 được đưa ra về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31-12-2024. 

HĐQT đề xuất phân phối hết hơn 514 tỉ đồng khoản lợi nhuận này theo hình thức cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Tỉ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 17,1343%/cổ phần, tương đương 1.713,43 đồng/cổ phần.

Vimico là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, sản xuất kim loại màu và kim loại quý.

Diễn biến mới tại Tổng công ty Khoáng sản TKV sau khi Tổng giám đốc bị khởi tố - Ảnh 3.Lý do khiến Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã: KSV) công bố thông tin về việc Tổng giám đốc bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: tổng giám đốc TKV Khoáng sản

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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