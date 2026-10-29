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TKV đẩy mạnh sản xuất hướng tới kỷ niệm 90 năm ngành Than

tác giả
VĨNH HY
VĨNH HY
VĨNH HY

Hướng tới kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Than, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đẩy mạnh sản xuất, mở rộng chế biến sâu và triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động.

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Lũy kế 10 tháng, TKV tiêu thụ 44,06 triệu tấn than, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Trong tháng 10, nhiều chỉ tiêu sản xuất của TKV vượt kế hoạch. Than nguyên khai đạt khoảng 3,04 triệu tấn, than thành phẩm đạt 3,56 triệu tấn; lượng than tiêu thụ đạt 4,51 triệu tấn, vượt 4,4% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, TKV tiêu thụ 44,06 triệu tấn than, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng than cung cấp cho sản xuất điện đạt 35,44 triệu tấn.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu than tại các nhà máy nhiệt điện có xu hướng tăng trở lại vào cuối năm.

Theo TKV, việc bảo đảm nguồn nhiên liệu cho những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 đòi hỏi tập đoàn cân đối giữa sản xuất trong nước, nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ; đồng thời chủ động năng lực cảng bến, kho bãi và phương tiện giao nhận.

Ở lĩnh vực khoáng sản, TKV đang mở rộng hoạt động chế biến sâu nhằm nâng giá trị tài nguyên. Đầu tháng 10, tập đoàn khởi động dự án dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng. Dự án có công suất thiết kế 70.000-80.000 tấn sản phẩm mỗi năm, dự kiến hoàn thành vào quý III-2028.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng và Dự án Cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa - Ảnh: TKV

Dây chuyền mới sử dụng nguồn phôi thép và hạ tầng hiện có để sản xuất thép SVP, thanh ray chuyên dụng và các sản phẩm phục vụ hoạt động của TKV. Dự án được định hướng là bước tiếp theo trong chuỗi sản xuất từ khai thác quặng sắt đến chế biến thép, góp phần nâng giá trị tài nguyên và tăng khả năng chủ động vật tư cho hoạt động khai khoáng.

Cùng với sản xuất, dấu mốc 90 năm ngày truyền thống ngành Than (12-11-1936 – 12-11-2026) được TKV gắn với nhiều hoạt động hướng đến người lao động và điều kiện làm việc.

Tại Công ty Than Thống Nhất, công trình trạm bơm nước và hệ thống giám sát điều khiển tập trung trị giá hơn 73 tỉ đồng được gắn biển chào mừng, góp phần nâng năng lực thoát nước và giảm sức lao động cho công nhân. Trước đó, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đưa vào sử dụng dự án cải tạo hệ thống thông gió, phục vụ khai thác xuống sâu và tăng điều kiện an toàn trong hầm lò.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm cũng được triển khai gắn với phong trào thi đua sản xuất, văn hóa - thể thao, chăm lo đời sống người lao động, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. TKV và tỉnh Quảng Ninh xác định đây không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử, mà còn là dịp tiếp nối truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" gắn với quá trình phát triển của Vùng mỏ và ngành Than.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng, yêu cầu an toàn, môi trường và hiệu quả sử dụng tài nguyên ngày càng cao, TKV đang vừa duy trì vai trò bảo đảm nguồn than cho nền kinh tế. Đồng thời mở rộng chế biến sâu, cải thiện điều kiện sản xuất và tiếp tục chăm lo cho lực lượng lao động trong ngành Mỏ.

TKV đẩy mạnh sản xuất hướng tới kỷ niệm 90 năm ngành Than - Ảnh 3.Tập đoàn TKV muốn nhập 7 - 9 triệu tấn than Lào về Quảng Trị

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam muốn thực hiện dự án chế biến, kinh doanh than tại Quảng Trị, với công suất 7 - 9 triệu tấn/năm, tổng vốn hơn 428 tỉ đồng.

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VĨNH HY
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    Chủ đề: tkv than Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

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