Nhờ đâu lợi nhuận 9 tháng 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV gấp 2,5 lần cùng kỳ?

Vimico hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Ảnh: Vimico

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã: KSV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3-2026 với số liệu tích cực.

Giá bán vàng, bạc,... tăng giúp lợi nhuận bứt phá

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Vimico ghi nhận doanh thu thuần 9.453 tỉ đồng trong quý 3-2026, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp gần 3.722 tỉ đồng, gấp 2,9 lần.

Điểm đáng chú ý là doanh thu tài chính tăng mạnh từ 2,1 tỉ đồng lên 83,9 tỉ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên 69,6 tỉ đồng, gấp 1,8 lần quý 3-2025. Chi phí quản lý doanh nghiệp của Vimico ở mức 503,2 tỉ đồng, gấp 1,1 lần cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi phí và thuế, công ty này lãi sau thuế gần 2.566 tỉ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng năm doanh thu thuần hơn 14.686 tỉ đồng tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.462 tỉ đồng, gấp 2,5 lần so với mức gần 1.368 tỉ đồng cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của ban tổng giám đốc, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận tăng mạnh là giá bán bình quân 9 tháng đầu năm 2026 của các sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá bán bình quân vàng đạt khoảng 3.696 triệu đồng/kg, tăng 1.217 triệu đồng/kg. Giá đồng tấm đạt 355,8 triệu đồng/tấn, tăng 104,5 triệu đồng/tấn. Giá bạc đạt 53,6 triệu đồng/kg, tăng 30,9 triệu đồng/kg. Giá kẽm thỏi đạt 91,3 triệu đồng/tấn, tăng 18,5 triệu đồng/tấn, giá tinh quặng manhetit đạt khoảng 1,7 triệu đồng/tấn, tăng 0,17 triệu đồng/tấn.

Trong vài năm gần đây, biên lợi nhuận gộp của Vimico được cải thiện khi doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn. Năm 2018, biên lợi nhuận gộp chỉ ở mức 14,4% nhưng tăng lên tới 34,4% trong 9 tháng đầu năm nay.

Tiền gửi ngắn hạn hơn 2.200 tỉ đồng

Không chỉ lợi nhuận tăng mạnh, quy mô tài sản của KSV cũng mở rộng đáng kể. Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 12.894 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm.

Động lực tăng chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn, từ gần 5.789 tỉ đồng lên gần 9.089 tỉ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh nhất, từ hơn 129 tỉ đồng lên 2.205 tỉ đồng. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Cùng thời điểm, tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 778 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Nếu cộng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, KSV có hơn 2.983 tỉ đồng ở các tài sản thanh khoản cao.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ gần 1.973 tỉ đồng lên hơn 2.547 tỉ đồng, tương đương tăng 29%. Hàng tồn kho cũng tăng 16,5% lên gần 3.287 tỉ đồng.

Tài sản dài hạn giảm từ gần 4.094 tỉ đồng đầu năm xuống còn khoảng 3.805 tỉ đồng vào cuối tháng 9. Riêng tài sản cố định giảm gần 25%, từ gần 3.276 tỉ đồng còn khoảng 2.460 tỉ đồng.

Tại ngày 30-9, Vimico giảm nợ vay ngắn hạn từ gần 1.291 tỉ đồng xuống gần 954 tỉ đồng, tương đương hơn 26%. Vay nợ dài hạn cũng giảm 37,5% xuống 493 tỉ đồng so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Vimico tăng mạnh từ 5.498 tỉ đồng lên gần 7.968 tỉ đồng, tương đương gần 45%. Nguyên nhân do vốn khác của chủ sở hữu tăng từ hơn 2 tỉ đồng lên hơn 1.002 tỉ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tăng từ gần 2.559 tỉ lên 4.024 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính quý 3-2026 của Vimico được phê duyệt ngày 30-10 với chữ ký của Quyền Tổng giám đốc Lý Xuân Tuyên. Ngày 29-10, hội đồng quản trị Vimico thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29-10. Ông Tuyên được giao làm quyền Tổng giám đốc từ ngày 29-10 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc. Trước khi được giao quyền, ông Tuyên là Phó tổng giám đốc của Vimico.