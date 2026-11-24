Một khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn cung cát, đất san lấp thiếu hụt nghiêm trọng

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản vẫn còn một số hạn chế.

Trong đó, việc lập kế hoạch, dự báo nhu cầu và cân đối nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo năm và từng giai đoạn chưa được quan tâm đúng mức, chưa gắn kết chặt chẽ giữa nhu cầu sử dụng với khả năng cung ứng thực tế.

Qua số liệu báo cáo nhu cầu của 3 Ban Quản lý dự án cho thấy, nguồn cung một số loại khoáng sản chủ yếu còn thiếu hụt rất lớn so với nhu cầu, nhất là cát xây dựng và đất san lấp.

Cụ thể, tổng công suất khai thác của 13 giấy phép cát xây dựng chỉ đạt 75.159m³/năm, đáp ứng 14,8% nhu cầu năm 2026, 2,4% nhu cầu năm 2027 và 7,2% nhu cầu giai đoạn 2026-2030.

Đối với đất san lấp, công suất khai thác hiện có khoảng 1,25 triệu m³/năm, chỉ đáp ứng 21,5% nhu cầu năm 2026; dự kiến năm 2027 công suất còn khoảng 0,7 triệu m³/năm, đáp ứng 8,4% nhu cầu; cả giai đoạn 2026-2030 cũng chỉ đáp ứng 30,8% nhu cầu.

Trong khi đó, công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép thăm dò, khai thác chưa theo kịp yêu cầu thực tế, chưa bảo đảm tính chủ động và kịp thời trong việc bổ sung nguồn cung.

Đoàn giám sát đã chỉ ra các hạn chế liên quan đến khai thác khoáng sản trên địa bàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo đoàn giám sát, việc chậm tạo lập nguồn vật liệu mới, cùng với khả năng khai thác từ các mỏ hiện có còn hạn chế, đang đặt ra nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu xây dựng thông thường.

Tình trạng này ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn 2026-2030.

Một số doanh nghiệp trúng đấu giá nhiều mỏ cùng thời điểm

Báo cáo cũng chỉ ra công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn một số bất cập; việc thông tin, tuyên truyền công khai về các phiên đấu giá chưa được thực hiện rộng rãi, hiệu quả.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác nhiều điểm mỏ cùng loại khoáng sản trong cùng một thời điểm.

Theo đoàn giám sát, điều này dẫn đến quyền khai thác có xu hướng tập trung vào một số doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ hạn chế cạnh tranh, chậm triển khai hoặc bỏ cọc sau khi trúng đấu giá.

Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu phải đánh giá năng lực tài chính, năng lực tổ chức khai thác và khả năng đưa các mỏ vào hoạt động để bảo đảm nguồn cung khoáng sản ổn định.

Điển hình như: Công ty cổ phần Trường Lợi được UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 2 điểm là cát, sỏi ĐL12B1 (diện tích 1,15ha) và ĐL12B2 (diện tích 1,85ha).

Công ty TNHH Phú Long trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại 2 điểm là PN-BS04, Đồi Hang (diện tích 5,5ha) và PN-BS05, Đồi ĐH7 (diện tích 12,62ha).

Công ty cổ phần Du lịch và Bất động sản Việt Nam trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại điểm ĐG-BS02 (diện tích 3,49ha) và điểm mỏ ĐG-BS04 (diện tích 0,7ha).

Công ty TNHH Kỳ Thịnh An Tâm trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại 2 điểm là QS130, Núi Lò Rèn (diện tích 3,42ha) và QS156, Hòn Mới (diện tích 4,05ha)…

Cũng theo đoàn giám sát, một số đơn vị sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa chủ động, tích cực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép. Các doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào đơn vị tư vấn, chưa thường xuyên theo dõi, đôn đốc và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Vì vậy, tiến độ hoàn thành thủ tục cấp phép và đưa các điểm mỏ vào khai thác còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn cung khoáng sản phục vụ các công trình, dự án.

60 điểm mỏ dành cho dự án đầu tư công, mới 1 điểm được cấp phép Báo cáo cũng chỉ ra những bất cập trong công tác cấp phép, quản lý sau cấp phép. Việc triển khai các thủ tục đưa vào khai thác đối với các điểm mỏ khoáng sản nằm trong khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, được giao cho các Ban Quản lý dự án tổ chức khai thác phục vụ các dự án đầu tư công còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung ứng vật liệu. Đến nay, mới có 1/60 điểm mỏ được cấp phép khai thác, số lượng điểm mỏ được đưa vào khai thác còn rất hạn chế…