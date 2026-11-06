Cựu Chủ tịch Công ty BMC chỉ đạo lấy hàng trăm tỉ đồng quỹ công ty để chi tiêu những gì?

Trụ sở Công ty BMC tại TP.HCM - Ảnh: TUYẾT MAI

Bộ Công an mới ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty BMC (công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Công Thương, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh khách sạn...).

Trong vụ án, ngoài hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, ông Nguyễn Văn Ngọc (cựu Tổng giám đốc Công ty BMC) và ông Phạm Lê Hùng (cựu Phó tổng giám đốc BMC) còn bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Bà Trần Thị Mỹ Ngọc (cựu thủ quỹ Công ty BMC) bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản.

Lập hai hệ thống sổ sách, rút hơn 831 tỉ đồng từ quỹ công ty

Cụ thể, kết luận điều tra xác định trong thời gian giữ các chức vụ tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng và thủ quỹ Công ty BMC, ông Ngọc, ông Hùng và bà Ngọc được giao quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý thu chi tài chính của công ty.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, ông Ngọc chỉ đạo ông Hùng và thủ quỹ lập song song hai hệ thống sổ sách theo dõi thu chi tiền mặt. Trong đó, hệ thống sổ sách chính thức được hạch toán trên phần mềm kế toán BaSyS, hệ thống sổ sách phụ do bà Ngọc lập để theo dõi việc lấy tiền mặt từ quỹ công ty sử dụng cá nhân.

Từ ngày 18-5-2000 đến ngày 1-12-2015, quỹ tiền mặt Công ty BMC thu hơn 1.518 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh, vay ngân hàng và các cá nhân, tổ chức.

Ông Ngọc nhiều lần giao ông Hùng chỉ đạo thủ quỹ lấy tổng cộng hơn 831,3 tỉ đồng từ quỹ công ty cùng hơn 2 tỉ đồng từ khoản vay 500 tỉ đồng của Công ty Nhân Hòa để cho vay, góp vốn, mua cổ phần tại các công ty khác đứng tên cá nhân, chi tiêu cá nhân...

Do nhiều lần lấy tiền mặt từ quỹ công ty không lập phiếu chi nên từ năm 2000 đến 2014, quỹ tiền mặt có chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách và tồn quỹ thực tế.

Để tránh bị phát hiện, ông Ngọc chỉ đạo ông Hùng hoàn trả hơn 571,6 tỉ đồng, còn thâm hụt hơn 259,6 tỉ đồng.

Trong đó, 53,2 tỉ đồng được ông Ngọc và ông Hùng sử dụng cho ba cá nhân vay, gồm ông Đỗ Trung Thành (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 10) 32,9 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Thu Sương (trợ lý của bà Trương Mỹ Lan) 20 tỉ đồng và bà Dương Xuân Hồng (Giám đốc Công ty Hưng Long) 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định đối với khoản tiền này, ông Ngọc và Hùng vi phạm nguyên tắc chi tiêu, hạch toán kế toán nhưng không chiếm đoạt, chưa đủ căn cứ quy kết tội tham ô tài sản, đồng thời kiến nghị những người đã nhận tiền có trách nhiệm hoàn trả cho BMC.

Hơn 208 tỉ đồng được dùng mua cổ phần, góp vốn và chi tiêu cá nhân

Đối với số tiền 208,5 tỉ đồng còn lại, ông Ngọc và ông Hùng bị xác định đã chiếm đoạt của Công ty BMC để chi tiêu, mua cổ phần và tài sản đứng tên cá nhân.

Trong đó, có hơn 63,6 tỉ đồng được dùng mua 99,95% cổ phần Công ty CP Điện máy TP.HCM (Todimax); 25,4 tỉ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Hồng Quang; hơn 14,1 tỉ đồng mua cổ phần Công ty CP Thương mại Du lịch Công đoàn Công thương Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Thương mại Du lịch BMC Sầm Sơn.

Ngoài ra, tiền từ quỹ BMC còn được sử dụng góp vốn vào Công ty CP Long Việt, Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tradeco; chuyển cho Bệnh viện Ngọc Linh, Công ty CP Hợp tác Đầu tư Việt Trung; mua đất tại Hải Dương; chuyển cho bà Hoàng Thu Hương và phục vụ nhiều khoản chi khác.

Để hợp thức dòng tiền đã rút, từ ngày 24-1-2002 đến ngày 31-12-2014, ông Ngọc chỉ đạo ông Hùng và thủ quỹ lập khống 45 phiếu thu với tổng số tiền hơn 706 tỉ đồng và 35 phiếu chi với tổng số tiền hơn 808,9 tỉ đồng, ghi nhận trên sổ sách kế toán chính thức để cân đối báo cáo tài chính các năm.

Kết luận điều tra xác định, thông qua việc rút tiền mặt từ quỹ và hợp thức chứng từ kế toán, ông Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng, với sự giúp sức của Trần Thị Mỹ Ngọc, đã chiếm đoạt 208,5 tỉ đồng của Công ty BMC và đến nay chưa hoàn trả.

Trong tổng số tiền này, ông Ngọc bị xác định chiếm đoạt hơn 135,9 tỉ đồng; ông Ngọc cùng chịu trách nhiệm với ông Hùng đối với hơn 72,5 tỉ đồng còn lại.