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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Người nông dân làm chủ công nghệ, nâng tầm nông sản Việt

tác giả
HẠNH PHÚC
và 1 tác giả khác
HẠNH PHÚC
HẠNH PHÚC
NGHĨA THANH
NGHĨA THANH

Ở vùng đất đầu nguồn Phú Hữu, tỉnh An Giang, bức tranh đồng quê không chỉ còn là những cánh đồng lúa bạt ngàn hay những liếp hoa màu truyền thống. Nổi bật giữa màu xanh quen thuộc ấy là những khu nhà màng hiện đại, trắng muốt vươn mình trong nắng.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Người nông dân làm chủ công nghệ, nâng tầm nông sản Việt

Sinh ra và lớn lên từ gốc rạ, ông Lê Văn Trung thấu hiểu sâu sắc sự nhọc nhằn của cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", phó mặc thu nhập cho sự đỏng đảnh của thời tiết và nỗi lo thường trực về dịch bệnh. Khát khao thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy đã thôi thúc ông tìm một hướng đi khác: làm nông nghiệp phải bằng tri thức và công nghệ.

Năm 2011, nắm bắt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng công nghệ cao của địa phương, ông Trung đưa ra một quyết định táo bạo: dồn toàn bộ vốn liếng hơn 400 triệu đồng để dựng 1.000m² nhà màng trồng dưa lưới khép kín.

Thừa thắng xông lên, diện tích canh tác tiếp tục được ông nhân rộng lên hơn 2.000m² với hai nhà màng xây mới. Vụ thu hoạch vừa qua, gần 8 tấn dưa lưới chất lượng cao đã xuất bán với giá 27.000 đồng/kg, mang về khoản lãi hơn 150 triệu đồng chỉ sau một đợt cắt trái.

Thành công của ông Lê Văn Trung không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế của một gia đình, mà còn tạo nên một làn sóng đổi mới tư duy sản xuất cho cả vùng quê Phú Hữu. Từ sự tiên phong ấy, đến nay toàn xã đã nhân rộng được gần 5.000m² nhà màng trồng dưa lưới cùng nhiều mô hình nấm bào ngư, vườn ươm giống công nghệ cao khác.

Dám nghĩ, dám làm và không ngừng làm chủ tri thức - câu chuyện của người nông dân vùng biên An Giang chính là minh chứng sống động cho diện mạo nông nghiệp Việt Nam thời kỳ mới: làm nông không chỉ bằng giọt mồ hôi, mà bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ và tư duy đổi mới.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Người nông dân làm chủ công nghệ, nâng tầm nông sản Việt - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Chàng trai mang văn hóa dân tộc vào Art Toy

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HẠNH PHÚC - NGHĨA THANH
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    Chủ đề: năng lượng tích cực nhà màng Nông sản Việt

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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