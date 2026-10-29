Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Chàng trai mang văn hóa dân tộc vào Art Toy

Chàng trai mang văn hóa dân tộc vào Art Toy - Tác giả: Nhóm Cá Vàng

Để hoàn thiện một mẫu ArtToy, Long Phụng cho biết người thực hiện phải trải qua nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, tìm kiếm chất liệu, phác thảo nhân vật trên bản vẽ 2D, dựng hình 3D đến in phôi, xử lý bề mặt và sơn màu.

Mỗi công đoạn đều góp phần tạo nên hình hài hoàn chỉnh cho nhân vật. Khâu thiết kế đòi hỏi sự tìm tòi về chất liệu và cách thể hiện để mô hình vừa có tính thẩm mỹ, vừa truyền tải được ý tưởng ban đầu.

Hiện PunArt Studio có hơn 30 mẫu ArtToy với nhiều chủ đề khác nhau, từ văn hóa, lịch sử đến ẩm thực Việt Nam. Đội ngũ gồm 5 thành viên, mỗi người đảm nhận một công đoạn trong quá trình sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm.

Long Phụng đã tham gia nhiều triển lãm tại Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc... để giới thiệu các sản phẩm của PunArt Studio, đồng thời giao lưu với cộng đồng sáng tạo quốc tế.

Với Phụng, việc đưa những sản phẩm ArtToy mang dấu ấn Việt Nam ra thị trường quốc tế không chỉ là cơ hội phát triển cho studio mà còn là cách giới thiệu văn hóa Việt qua một hình thức sáng tạo mới.

"Đưa sản phẩm ArtToy 'Made in Vietnam' ra thế giới giống như một sứ mệnh. Điều đó cũng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam có cùng đam mê, đồng thời chứng minh với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam có những sản phẩm đẹp và đậm chất Việt Nam", Phụng chia sẻ.