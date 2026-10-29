Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Giọt mồ hôi - cho ngày mai

Giọt mồ hôi - cho ngày mai - Tác giả: CLB võ thuật Trung Dương Võ Đạo

Mỗi giờ tập luyện không chỉ giúp các em khỏe hơn về thể chất mà còn học được tính kỷ luật, sự kiên trì, tinh thần yêu thương và trách nhiệm với bản thân. Sức khỏe được vun đắp từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày: ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý và biết yêu thương, sẻ chia.

Mỗi giọt mồ hôi hôm nay là một bước trưởng thành, mỗi thói quen tốt là nền tảng cho tương lai. Khỏe hôm nay, vững ngày mai - cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng!