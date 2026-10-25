Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cô gái đưa thổ cẩm từ buôn ra phố

Cô gái đưa thổ cẩm từ buôn ra phố - Tác giả: MINH PHƯƠNG

Không gian nhỏ nhưng đầy sắc chàm, đỏ, vàng; những hoa văn quen thuộc của người Ê Đê như mang theo nhịp chiêng, hơi gió đại ngàn len vào phố thị.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, không ai làm nghề dệt hay thiết kế, tuổi thơ H'Loang gắn với nương rẫy và những ngày phụ cha mẹ mưu sinh.