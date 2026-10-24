Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: 181 tỉ hỗ trợ chi phí học bơi cho học sinh tiểu học tại TP.HCM

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và đưa đón học sinh, nhằm tăng cường kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học.

Khi trẻ bị cận, điều phụ huynh thường nghĩ đến đầu tiên là cho con đo mắt và đeo kính để nhìn rõ. Tuy nhiên, kiểm soát cận thị không chỉ dừng lại ở việc nhìn rõ, mà còn cần theo dõi sự tiến triển của mắt theo thời gian.