Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lan tỏa yêu thương qua hoạt động an sinh

tác giả
TRẦN CHÍ KIÊN
TRẦN CHÍ KIÊN
TRẦN CHÍ KIÊN

Sự sẻ chia từ cộng đồng luôn là điểm tựa thiết thực đối với những người lao động có thu nhập thấp và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bởi hơn cả những phần quà vật chất, đó còn là sự quan tâm, động viên, tiếp thêm hơi ấm tình người.

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động an sinh xã hội - Tác giả: TRẦN CHÍ KIÊN

Tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn ấy, Nhóm thiện nguyện Phong Việt phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn phường An Phú Đông tổ chức chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. 

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 300 suất ăn miễn phí và 50 phần quà thiết thực đã được trao tận tay các em thiếu nhi và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia những lo toan trong cuộc sống thường nhật.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lan tỏa yêu thương qua hoạt động an sinh - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cô gái xương thủy tinh bước qua giới hạn, mở lối yêu thương

Mang căn bệnh xương thủy tinh, Đặng Thị Hồng Anh vẫn chọn sống tích cực, chủ động làm chủ cuộc đời và lan tỏa yêu thương.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TRẦN CHÍ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: an sinh xã hội lan tỏa yêu thương năng lượng tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất