Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lan tỏa yêu thương qua hoạt động an sinh

Sự sẻ chia từ cộng đồng luôn là điểm tựa thiết thực đối với những người lao động có thu nhập thấp và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bởi hơn cả những phần quà vật chất, đó còn là sự quan tâm, động viên, tiếp thêm hơi ấm tình người.
Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động an sinh xã hội - Tác giả: TRẦN CHÍ KIÊN
Tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn ấy, Nhóm thiện nguyện Phong Việt phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn phường An Phú Đông tổ chức chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.
Trong khuôn khổ chương trình, hơn 300 suất ăn miễn phí và 50 phần quà thiết thực đã được trao tận tay các em thiếu nhi và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia những lo toan trong cuộc sống thường nhật.
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