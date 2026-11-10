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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Khỏe mạnh là khỏe từ tâm

tác giả
NHÓM VIT
NHÓM VIT
NHÓM VIT

Lê Thị Thuyền (54 tuổi), đang sống tại xã Hồ Tràm, TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập). Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và thói quen tập thể dục của cô là một khoảng thời gian phải đấu tranh với trầm cảm.

Khỏe mạnh là khỏe từ tâm - Tác giả: NHÓM VIT

Mỗi buổi sáng, cô Thuyền đều dậy từ sớm để đi bộ. Đi bộ không chỉ giúp cô rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể, mà còn là cách để cô khởi đầu một ngày mới nhiều năng lượng. Đến chiều, cô thường chơi cầu lông cùng con cháu trước khi dùng bữa tối.

Tuy cô thường xuất hiện với phong thái tích cực, ít ai biết cô Thuyền từng trải qua trầm cảm. Những khó khăn tâm lý đã khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn.

Ngày ngày, cô vẫn tập thể dục, vẫn đi làm, đi chợ, nấu ăn để vượt qua những bế tắc. Trong những lúc tiêu cực, cô đã nghĩ đến gia đình, chính gia đình đã giúp tinh thần của cô vực dậy.

Một sức khỏe tốt không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là một tinh thần tích cực, luôn hướng về phía trước. Hãy giữ cho bản thân một sức khỏe tinh thần thật tốt để luôn làm việc hiệu quả.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Khỏe mạnh là khỏe từ tâm - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Xu hướng nghỉ dưỡng sức khỏe

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng mới - nghỉ dưỡng sức khỏe (wellness tourism) - nơi du khách tìm kiếm sự tái tạo thân - tâm - trí thay vì chỉ nghỉ ngơi thông thường.

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    Chủ đề: Hồ Tràm năng lượng tích cực tập thể dục

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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