Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Khỏe mạnh là khỏe từ tâm

Khỏe mạnh là khỏe từ tâm - Tác giả: NHÓM VIT

Mỗi buổi sáng, cô Thuyền đều dậy từ sớm để đi bộ. Đi bộ không chỉ giúp cô rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể, mà còn là cách để cô khởi đầu một ngày mới nhiều năng lượng. Đến chiều, cô thường chơi cầu lông cùng con cháu trước khi dùng bữa tối.

Tuy cô thường xuất hiện với phong thái tích cực, ít ai biết cô Thuyền từng trải qua trầm cảm. Những khó khăn tâm lý đã khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn.

Ngày ngày, cô vẫn tập thể dục, vẫn đi làm, đi chợ, nấu ăn để vượt qua những bế tắc. Trong những lúc tiêu cực, cô đã nghĩ đến gia đình, chính gia đình đã giúp tinh thần của cô vực dậy.

Một sức khỏe tốt không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là một tinh thần tích cực, luôn hướng về phía trước. Hãy giữ cho bản thân một sức khỏe tinh thần thật tốt để luôn làm việc hiệu quả.