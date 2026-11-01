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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Những bước chân không mỏi

tác giả
HUYỀN TRẦN
HUYỀN TRẦN
HUYỀN TRẦN

Sức khỏe tuổi 60 không được quyết định ở ngày mai, mà được vun đắp từ những thói quen tích cực hôm nay. Bắt đầu từ những bước chạy, bữa ăn lành mạnh và giấc ngủ đủ đầy, mỗi người có thể chủ động kiến tạo một tuổi già khỏe mạnh, tự do.

Những bước chân không mỏi - Tác giả: HUYỀN TRẦN

Nhìn một đứa trẻ lên ba chạy nhảy cả ngày không biết mệt, có bao giờ bạn tự hỏi: nguồn năng lượng vô tận ấy từ đâu ra?

Còn chúng ta, sau hơn 8 tiếng mỗi ngày nơi công sở với những mỏi mệt chất chồng, cơ thể rệu rã chỉ mong mau đến cuối tuần để được nằm vùi ngủ bù.

Đôi lúc ngẫm lại những năm tháng đôi mươi rực rỡ, tôi tự hỏi bằng sức mạnh nào mình từng chạm đỉnh Ngọc Linh mù sương, leo núi Bà Đen cả chục lần, hay vác chiếc ba lô nặng 20kg lều trại, đồ ăn lội suối băng rừng suốt những ngày nghỉ cuối tuần?

Rồi tôi nhớ về chuyến trekking ở Nepal, nơi tôi bắt gặp hai người bạn đồng hành ngoại quốc đã ngấp nghé tuổi sáu mươi. Họ đi cùng một cung đường khắc nghiệt như tôi, nhưng với một tâm thế thong dong đến lạ kỳ.

Khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi mình: Năm 60 tuổi, tôi sẽ trở thành phiên bản như thế nào?

Và tôi nhận ra tương lai của tuổi 60 không nằm ở ước muốn, mà nằm ở kỷ luật chăm sóc bản thân từ hôm nay: từ bước chạy sáng sớm, bữa ăn lành mạnh đến giấc ngủ sâu mỗi tối.

Muốn ngày mai vững vàng thong dong, hãy bắt đầu khỏe mạnh ngay từ hôm nay!

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Những bước chân không mỏi - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Huyền thoại lực sĩ Lê Văn Công hạnh phúc còn sức khỏe để cống hiến

Lê Văn Công là một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Tại Paralympic Rio 2016, anh giành Huy chương Vàng, nâng thành công 183kg và phá kỷ lục Paralympic hạng cân 49kg.

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HUYỀN TRẦN
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    Chủ đề: năng lượng tích cực Những bước chân

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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