Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Thắp sáng những bản làng heo hút giữa rừng già

Thắp sáng những bản làng heo hút giữa rừng già - Tác giả: NGUYỄN VĂN MẾN

Giữa đại ngàn cách trở, những người trẻ Đà Nẵng đang viết nên câu chuyện đẹp bằng những hành động bình dị ý nghĩa. Họ vượt núi, băng rừng, mang ánh sáng mặt trời đến những bản làng còn chìm trong bóng tối, góp phần giúp đồng bào cải thiện cuộc sống.

Mỗi ngọn đèn được thắp lên không chỉ xua đi bóng tối, mà còn thắp sáng niềm tin, hy vọng và sức mạnh của sự sẻ chia. Bởi năng lượng tích cực không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ trái tim biết yêu thương và đôi chân sẵn sàng lên đường.