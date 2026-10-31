Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đánh thức vẻ đẹp miền tây Quảng Trị qua những biển mây bồng bềnh

Đánh thức vẻ đẹp miền tây Quảng Trị qua những biển mây bồng bềnh - Tác giả: HOÀNG TÁO

Khi bình minh vừa hé rạng, những dải mây trắng từ từ tràn qua các sườn núi, lấp đầy thung lũng, tạo thành một biển mây trải dài đến tận chân trời. Phía trên, những dãy núi xanh nối tiếp nhau ẩn hiện trong màn sương, nổi bật giữa nền trời buổi sớm.

Giữa khung cảnh ấy, những trụ điện gió cao vút đứng sừng sững trên các đỉnh đồi, cánh quạt chậm rãi quay giữa biển mây. Sự kết hợp giữa vẻ hùng vĩ của núi rừng, nét mềm mại của mây trời và những công trình năng lượng hiện đại tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc biệt riêng có của vùng phía tây Quảng Trị.

Tại cánh đồng điện gió Amaccao ở xã Tân Lập, từ sáng sớm, nhiều nhóm bạn trẻ đã tìm đến các điểm cao để ngắm cảnh, chụp ảnh và quay video.

Người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bình minh, người tạo dáng bên triền đồi hướng về những trụ điện gió, người đứng lặng ngắm biển mây trải rộng dưới thung lũng. Những chiếc điện thoại, máy ảnh liên tục được giơ lên để lưu giữ khung cảnh hiếm gặp.

Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến đi tìm kiếm những bức ảnh đẹp mà còn là dịp tận hưởng không khí trong lành, tạm rời xa nhịp sống thường ngày để hòa mình vào thiên nhiên.

Với những người yêu thiên nhiên, sức hấp dẫn của miền tây Quảng Trị không chỉ nằm ở khoảnh khắc mây phủ kín thung lũng, mà còn ở hành trình khám phá núi rừng và những buổi bình minh yên bình giữa đại ngàn. Và đôi khi, chính sự bất ngờ ấy lại khiến mỗi chuyến săn mây trở thành một cuộc hẹn đáng nhớ với vùng đất phía tây Quảng Trị.