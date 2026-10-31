Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Chắp cánh đam mê công nghệ, đưa trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế

Chắp cánh đam mê công nghệ, đưa trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế - Tác giả: QUỲNH TRÂM

Vượt qua hơn 400 đội tuyển mạnh đến từ nhiều quốc gia, đội tuyển Robotics của Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị đã bước lên bục cao nhất tại Chung kết thế giới mở rộng WRO China Open Invitational Championship 2026 diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc ngày 25-10.

Thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị cho biết phong trào Robotics được nhà trường triển khai từ năm 2024 dưới mô hình câu lạc bộ thu hút hơn 200 học sinh tham gia.

Để nuôi dưỡng đam mê công nghệ cho học sinh, nhà trường kiên trì phát triển CLB Robotics. STEM và Robotics được dạy thông qua các linh kiện, vật liệu đơn giản nhằm tối ưu chi phí, giúp nhiều học sinh rèn luyện tư duy lập trình, kỹ năng phân bổ thời gian và tinh thần làm việc nhóm qua các sân chơi vừa sức

Bên cạnh đó, đánh giá về việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong giáo dục tiểu học, thầy Thái nhấn mạnh nhà trường triển khai theo đúng định hướng của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đưa trí tuệ nhân tạo vào lớp học như một kênh tham chiếu độc lập.

Học sinh được giáo dục về đạo đức công nghệ, học cách phản biện và tận dụng AI để phác thảo ý tưởng hay làm báo cáo infographic. Dù vậy, đối với bộ môn Robotics, tư duy con người vẫn là yếu tố cốt lõi. Các em phải tự tay đo đạc, lập trình, thử nghiệm và chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình.