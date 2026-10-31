Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cậu học trò khiếm thị vẽ cuộc đời bằng đôi tay

Cậu học trò khiếm thị vẽ tiếp cuộc đời bằng đôi tay - Tác giả: NGUYỄN THỊ BÉ LEN

Bùi Gia Đức, học sinh lớp 5/9, Trường Tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long, khiếm thị. Em đọc, viết bằng chữ Braille, lần từng chấm nổi ghép thành con chữ.

Đức còn yêu vẽ tranh, tham gia Đại sứ Văn hóa đọc và đạt giải cấp tỉnh năm 2024, giải "Nét vẽ từ trái tim" năm 2025. Mỗi thành quả là sự bền bỉ của em với thầy cô, bạn bè. Đức không chờ người khác làm thay.

Em học, tự thử sức và bước tiếp. Câu chuyện ấy nhắc ta: giới hạn không quyết định con đường.