Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cậu học trò khiếm thị vẽ cuộc đời bằng đôi tay

tác giả
NGUYỄN THỊ BÉ LEN
NGUYỄN THỊ BÉ LEN
NGUYỄN THỊ BÉ LEN

Một cậu học trò khiếm thị ở Vĩnh Long vẫn kiên trì học tập, nuôi dưỡng đam mê hội họa và gặt hái nhiều thành tích. Bằng nghị lực và đôi tay của mình, Bùi Gia Đức đang từng bước vẽ nên con đường tương lai, vượt qua những giới hạn của bản thân.

Cậu học trò khiếm thị vẽ tiếp cuộc đời bằng đôi tay - Tác giả: NGUYỄN THỊ BÉ LEN

Bùi Gia Đức, học sinh lớp 5/9, Trường Tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long, khiếm thị. Em đọc, viết bằng chữ Braille, lần từng chấm nổi ghép thành con chữ. 

Đức còn yêu vẽ tranh, tham gia Đại sứ Văn hóa đọc và đạt giải cấp tỉnh năm 2024, giải "Nét vẽ từ trái tim" năm 2025. Mỗi thành quả là sự bền bỉ của em với thầy cô, bạn bè. Đức không chờ người khác làm thay. 

Em học, tự thử sức và bước tiếp. Câu chuyện ấy nhắc ta: giới hạn không quyết định con đường.

Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cậu học trò khiếm thị vẽ cuộc đời bằng đôi tay - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Capybara Đà Lạt 'đốn tim' du khách miền Tây

Ba chú capybara được đưa về từ Vườn thú Zoodoo (Đà Lạt) vào tháng 1-2026 nhanh chóng trở thành điểm thu hút khách tham quan từ những ngày đầu năm. Với thân hình mập mạp, bộ lông nâu mềm mại, dáng đi chậm rãi và vẻ ngoài có phần ngơ ngác, chúng khiến nhiều gia đình và bạn trẻ thích thú.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN THỊ BÉ LEN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: năng lượng tích cực khiếm thị đam mê hội họa

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất