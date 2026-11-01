Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cô gái xương thủy tinh bước qua giới hạn, mở lối yêu thương

Cô gái xương thủy tinh bước qua giới hạn, mở lối yêu thương - Tác giả: NGUYỄN VĂN MẾN

Từ chiếc xe lăn, máy tính và điện thoại, Đặng Thị Hồng Anh từng bước xây dựng công việc, khẳng định giá trị bản thân, kết nối những người khuyết tật cùng vươn lên.

Câu chuyện của Hồng Anh gửi gắm thông điệp: sống khỏe không chỉ là chăm sóc thể chất, mà còn là nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, tìm thấy ý nghĩa trong lao động và biến những giới hạn thành động lực để sống có ích, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.