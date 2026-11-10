Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: 13 năm bền bỉ gieo yêu thương

13 năm bền bỉ gieo yêu thương - Tác giả: NGUYỄN VĂN MẾN

13 năm trên hành trình thiện nguyện, với hàng trăm chuyến đi đến những bản làng của miền Trung, anh Nguyễn Văn Mến may mắn được gieo những hạt mầm tri thức, trao gửi yêu thương và sẻ chia với những phận đời còn nhiều khó khăn.

Mỗi bước chân là một bài học về lòng nhân ái, mỗi cuộc gặp gỡ là một món quà quý giá của cuộc đời.

Anh Mến nhận ra rằng, cho đi không chỉ là giúp đỡ người khác, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn mình. Bởi hạnh phúc đôi khi giản dị lắm: được sống tử tế, được sẻ chia và được cùng nhau thắp sáng những ước mơ.