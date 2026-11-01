Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay

Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay - Tác giả: TÂN LÊ

Để giữ gìn sức khỏe, sáng ngủ dậy mình uống một ly nước ấm rồi sau đó chạy thể dục. Chiều thì mình tham gia đánh bóng chuyền để rèn luyện thể lực. Mình duy trì thói quen này từ tháng 7-2025 đến nay.



Theo mình, một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần vững vàng sẽ là nền tảng để mỗi người phát huy năng lực, chinh phục mục tiêu và đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội. Mỗi hành động nhỏ như đi bộ mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và duy trì lối sống khoa học đều có thể tạo nên những thay đổi lớn theo thời gian.

Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay, bởi một tương lai tốt đẹp bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tràn đầy năng lượng!