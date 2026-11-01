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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay

tác giả
TÂN LÊ
TÂN LÊ
TÂN LÊ

Ở tuổi 44, anh Tân Lê vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng và chơi bóng chuyền mỗi chiều để rèn luyện sức khỏe. Với anh, chăm sóc bản thân từ những việc nhỏ mỗi ngày chính là cách tạo nền tảng cho một cuộc sống tích cực, tràn đầy năng lượng.

Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay - Tác giả: TÂN LÊ

Để giữ gìn sức khỏe, sáng ngủ dậy mình uống một ly nước ấm rồi sau đó chạy thể dục. Chiều thì mình tham gia đánh bóng chuyền để rèn luyện thể lực. Mình duy trì thói quen này từ tháng 7-2025 đến nay.

Theo mình, một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần vững vàng sẽ là nền tảng để mỗi người phát huy năng lực, chinh phục mục tiêu và đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội. Mỗi hành động nhỏ như đi bộ mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và duy trì lối sống khoa học đều có thể tạo nên những thay đổi lớn theo thời gian.

Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay, bởi một tương lai tốt đẹp bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tràn đầy năng lượng!

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Capybara Đà Lạt 'đốn tim' du khách miền Tây

Ba chú capybara được đưa về từ Vườn thú Zoodoo (Đà Lạt) vào tháng 1-2026 nhanh chóng trở thành điểm thu hút khách tham quan từ những ngày đầu năm. Với thân hình mập mạp, bộ lông nâu mềm mại, dáng đi chậm rãi và vẻ ngoài có phần ngơ ngác, chúng khiến nhiều gia đình và bạn trẻ thích thú.

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TÂN LÊ
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    Chủ đề: chăm sóc sức khỏe năng lượng tích cực chạy bộ cuộc sống tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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