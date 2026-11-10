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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đừng đợi biến cố mới quan tâm sức khỏe

tác giả
VĂN THỊ HẠNH UYÊN
VĂN THỊ HẠNH UYÊN
VĂN THỊ HẠNH UYÊN

Từ trải nghiệm sau biến cố sức khỏe, chị Văn Thị Hạnh Uyên gửi gắm thông điệp đến phụ nữ về việc lắng nghe cơ thể, chủ động khám sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ bản thân.

Đừng đợi biến cố mới quan tâm sức khỏe - Tác giả: VĂN THỊ HẠNH UYÊN

Đôi khi chúng ta chỉ thực sự trân quý sức khỏe khi đã trải qua một biến cố. Qua câu chuyện của mình, mình muốn gửi gắm đến các chị em phụ nữ: hãy chú ý những dấu hiệu của cơ thể, kiểm tra sức khỏe định kỳ và xây dựng lối sống lành mạnh, dù bạn đang ở bất kỳ trạng thái sức khỏe nào.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đừng đợi biến cố mới quan tâm sức khỏe - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Thiên nhiên trở thành liều thuốc chữa lành

Có những ngày, điều chúng ta cần không phải là một chuyến đi thật xa, mà chỉ là một nơi đủ bình yên để hít thở, lắng nghe thiên nhiên và lắng nghe chính mình. Giữa những dãy núi đá, hang động kỳ vĩ và màu xanh nguyên sơ của núi Mo So (An Giang), mỗi bước chân đều mở ra một cảm giác thư thái.

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VĂN THỊ HẠNH UYÊN
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    Chủ đề: Sống lành mạnh khám sức khỏe định kỳ năng lượng tích cực lắng nghe cơ thể sức khỏe

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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