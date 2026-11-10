Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đừng đợi biến cố mới quan tâm sức khỏe

Đừng đợi biến cố mới quan tâm sức khỏe - Tác giả: VĂN THỊ HẠNH UYÊN

Đôi khi chúng ta chỉ thực sự trân quý sức khỏe khi đã trải qua một biến cố. Qua câu chuyện của mình, mình muốn gửi gắm đến các chị em phụ nữ: hãy chú ý những dấu hiệu của cơ thể, kiểm tra sức khỏe định kỳ và xây dựng lối sống lành mạnh, dù bạn đang ở bất kỳ trạng thái sức khỏe nào.