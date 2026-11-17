Chủ tịch Liên minh kỷ lục thế giới trao xác lập kỷ lục cho Tập đoàn TH - Ảnh: DNCC

Sau 6 năm xác lập kỷ lục lần đầu, cuối tháng 9 vừa qua, Tập đoàn TH được Liên minh kỷ lục thế giới (World Records Union) chứng nhận danh hiệu "Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình khép kín lớn nhất thế giới".

Kỷ lục được TS. Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Liên minh kỷ lục thế giới trao cho Tập đoàn TH, thông qua Công ty cổ phần Thực phẩm Sữa TH - đơn vị vận hành cụm trang trại.

"Một kỷ lục của tầm nhìn, của trí tuệ và của khát vọng Việt Nam"

Cụm trang trại đạt kỷ lục thế giới của Tập đoàn TH tọa lạc tại tỉnh Nghệ An, gồm 3 cụm với 9 trang trại trên diện tích quy hoạch 8.100 ha, cùng hàng nghìn hecta cánh đồng cỏ Guinea Mombasa, ngô và hướng dương - nguồn thức ăn chủ động cho đàn bò.

Bò sữa TH thuộc giống HF cao sản thuần chủng, nhập khẩu chủ yếu từ New Zealand và Mỹ, cho năng suất sữa bình quân gần 40 lít/con/ngày, thuộc nhóm cao hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Nhà máy Sữa TH với 30 dây chuyền tự động hóa, công suất khoảng 500 triệu lít/năm (tương đương khoảng 1.300 tấn sữa tươi/ngày), cung cấp sản phẩm cho hệ thống kênh phân phối truyền thống, hiện đại và hơn 400 cửa hàng TH true mart trên khắp cả nước.

Toàn bộ các khâu từ trồng cỏ, chăn nuôi, vắt sữa, chế biến đến phân phối được vận hành trong một chuỗi giá trị khép kín "từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch".

Cụm trang trại của TH ứng dụng đồng bộ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) cùng các hệ thống quản trị hiện đại như công nghệ quản lý đàn Afifarm (Israel), Uniform Agri (Hà Lan), quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand, công nghệ vắt sữa của Waikato Milking System và hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ SAP S4Hana.

Hệ thống cánh tay tưới hiện đại phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng nguyên liệu rộng lớn của Tập đoàn TH - Ảnh: DNCC

Nhờ những yếu tố kể trên, TH không chỉ khắc chế được điều kiện khí hậu nhiệt đới vốn không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, mà còn tạo ra nguồn sữa tươi sạch, ổn định và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chia sẻ về kỷ lục của Tập đoàn TH, TS. Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Liên minh kỷ lục thế giới - cho biết: "Kỷ lục này đã được TH duy trì liên tục từ năm 2020, khẳng định năng lực tiên phong và vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực đổi mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chế biến thực phẩm".

TS. Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội đồng Xác lập tổ chức Kỷ lục Việt Nam đánh giá kỷ lục của TH là một kỷ lục của tầm nhìn, của trí tuệ và của khát vọng Việt Nam.

Theo ông Hợp, người Việt Nam chúng ta có truyền thống cần cù, nhưng trong thời đại mới, cần cù thôi chưa đủ mà phải biết tổ chức, biết ứng dụng khoa học công nghệ và biết làm những việc lớn với một tư duy lớn.

"TH đã làm được điều đó bằng một mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khép kín, đồng bộ và có quy mô đặc biệt lớn.

Điều tôi tâm đắc nhất là từ đồng đất Việt Nam, một doanh nghiệp Việt Nam đã tạo dựng được một mô hình đạt tầm vóc thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào của TH, mà còn là niềm tự hào của ngành nông nghiệp và của đất nước" – TS. Lê Doãn Hợp nói.

Mỗi cá thể bò tại trang trại TH đều được đeo chip kết nối với hệ thống quản lý đàn Afifarm (Israel), giúp theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng theo thời gian thực - Ảnh: DNCC

Đặt nền móng cho cuộc cách mạng sữa tươi sạch, vì tầm vóc Việt

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An được triển khai từ tháng 10/2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD.

Tập đoàn TH là đơn vị đầu tiên trong ngành chăn nuôi bò sữa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chứng nhận là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2015, cụm trang trại từng được Tổ chức Kỷ lục Châu Á (Asian Book of Records) xác lập kỷ lục "Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á".

Năm 2008, thời điểm TH bước chân vào thị trường, 92% sữa nước tại Việt Nam là sữa bột pha lại; đến năm 2019 còn 60% và đến năm 2025 chỉ còn 29,1%.

Cũng trong năm 2025, tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu từ các trang trại bò sữa TH và chăn nuôi theo chuẩn của trang trại TH đạt 372 triệu lít, chiếm gần 25% sản lượng sữa tươi của cả nước. Cụm trang trại kỷ lục chính là nền móng của cuộc cách mạng sữa tươi sạch.

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An được triển khai từ tháng 10-2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD - Ảnh: DNCC

Theo triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên", cụm trang trại vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn: sản phẩm phụ của quy trình này trở thành nguyên liệu đầu vào của quy trình khác. Bùn sinh học, phân thải được thu gom bằng ống kín, xử lý và tái sử dụng thành phân bón hữu cơ và vật liệu đệm nền chuồng.

Nhờ các biện pháp này, các trang trại của Tập đoàn TH đã giảm được đáng kể lượng phát thải khí metan so với biện pháp thông thường. Hệ thống xử lý nước thải công nghệ cao đạt chuẩn xả thải QCVN 62:2016/BTNMT.

Hiện nay, Tập đoàn TH có hai công ty thành viên là Công ty CP Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên là những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Control Union xác nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế cho giai đoạn năm 2023 và năm 2024 và cam kết duy trì trong các giai đoạn tiếp theo.

Đầu năm 2026, 11 sản phẩm sữa và đồ uống TH đạt chứng nhận carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068 cho kỳ báo cáo năm 2024, đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình Net Zero của doanh nghiệp.

Chứng nhận kỷ lục thế giới lần thứ hai là sự ghi nhận cho hành trình hơn 15 năm kiên định với khoa học công nghệ, phát triển bền vững và sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng của Tập đoàn TH - hành trình đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng Lao động vào tháng 12-2025.

Tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu từ các trang trại bò sữa TH và chăn nuôi theo chuẩn của trang trại TH đạt 372 triệu lít trong năm 2025 - Ảnh: DNCC

Cùng với cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới tại Nghệ An, Tập đoàn TH đã và đang mở rộng bản đồ sữa với các trang trại trải rộng trên toàn quốc: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang…, với tổng đàn bò chăn nuôi tập trung gần 80.000 con. Hiện TH chiếm hơn 50% thị phần ngành hàng sữa tươi tại Việt Nam (số liệu dựa trên dữ liệu thị phần doanh thu được báo cáo bởi NielsenIQ Việt Nam, ngành hàng sữa tươi tại Việt Nam, 12 tháng liên tiếp kết thúc tháng 6-2026).