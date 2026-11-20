Cua đồng bày bán tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cua đồng ngày càng khan hiếm

Ngày 20-11, Tuổi Trẻ ghi nhận trên tuyến đường ven sông Sở Hạ, ở khóm Bình Thành B, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người dân tận dụng giờ trưa để đan, sửa những chiếc lọp cua đồng để đến chiều mát sẽ bơi xuồng đi đặt lọp.

Nếu như trước đây nghề đặt lọp cua, cá đồng ven sông có thể cho nguồn thu nhập quanh năm thì giờ đây chỉ duy trì khoảng 4-6 tháng từ trước mùa nước nổi hằng năm đến nay.

Ngồi tỉ mẩn dưới chái nhà lá ven sông, ông Trần Văn Đặng, 60 tuổi, ngụ khóm Bình Thành B, cho biết nghề đặt lọp cua bây giờ khó khăn hơn trước rất nhiều. Sau một đêm đi thăm 10 chiếc lọp, có khi chỉ bắt được 5-7 con cua. Muốn kiếm được 15kg cua phải mất rất nhiều công sức.

Ông Đặng nhớ lại: "Cách đây tầm 10 năm, từ đầu đến cuối xóm, nhà nào cũng đan lọp cua để bán. Nghề làm đặt lọp cua đồng từng đem lại nguồn thu nhập cho hơn 100 hộ gia đình bên dòng Sở Hạ".

"Những năm gần đây, lượng cua trên đồng giảm, nhiều nông dân chuyển sang nghề khác, kéo theo nghề đan lọp đi xuống vì không có khách hàng. Không nói đâu xa, chỉ tính riêng ở dòng sông Sở Hạ này, trước đây người bơi xuồng đi đặt lọp cua rất đông, ước chừng 50 xuồng/ngày, giờ chỉ còn chưa đến 20 xuồng", ông Đặng nói.

Người dân làm lọp bắt tôm, cua ở khóm Bình Thành B, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ông Đặng, đầu mùa, khi cua còn ít, giá bán có thể đạt 50.000 - 60.000 đồng/kg. Nhưng đến giữa mùa nước nổi, khi lượng cua tăng, giá giảm còn 40.000 đồng, thậm chí 30.000 đồng/kg.

Thời điểm này, ông Đặng cũng như nhiều nông dân nơi đầu nguồn Đồng Tháp vẫn duy trì vài chục chiếc lọp cua, lọp tôm đặt ven sông để kiếm thêm thu nhập.

Càng cua đồng mức 300.000 đồng/kg, cua nguyên con giá từ 100.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cua đồng lên phố giá cao

Tại một vựa thu mua cua gần bến phà Chợ Miễu - tuyến nối phường Hồng Ngự với xã đảo Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp, cua đồng được phân loại, cân bán cho các đầu mối tiêu thụ. Một phần được xay sẵn cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng chế biến món bún riêu; phần còn lại được gom hàng chuyển đi TP.HCM.

Chị Dương Thị Huỳnh Như, ngụ khóm 3, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, có hơn 10 năm nối nghiệp gia đình trong nghề thu mua cua.

Theo chị, thời điểm này giá cua tăng do nguồn cung giảm mạnh. Cua nguyên con khoảng 60.000 đồng/kg, cua xay 70.000 đồng/kg, cua càng từ 100.000 - 120.000 đồng/kg. Riêng càng cua có giá khoảng 300.000 đồng/kg, tăng gần 100.000 đồng/kg so với đầu mùa nước nổi tháng 8.

Mỗi ngày, vựa của chị thu mua khoảng 100kg cua từ nông dân địa phương và các bạn hàng mang đến. Vào cao điểm mùa nước nổi cách đây khoảng một tháng, lượng cua có ngày lên đến 200kg. Tuy nhiên, khi mùa nước nổi kết thúc, lượng hàng đưa về vựa giảm rõ rệt.

"Khoảng nửa tháng nay, lượng cua đưa đến vựa giảm mạnh. Nếu trước đây, vào mùa nước nổi, nhiều nông dân mang cua đến bán, mỗi người có thể giao khoảng 10kg thì nay chỉ còn 1-2 người ghé cân, mỗi người vỏn vẹn 2-3kg. Vài ngày nữa hết cua hẳn, tôi sẽ chuyển sang bán món hàng khác", chị Như nói.

Nhộn nhịp mua bán cua đồng tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ghi nhận tại một số chợ phường Cao Lãnh lượng cua bày bán khá ít, mỗi chợ chỉ có một vài sạp chuyên kinh doanh mặt hàng này. Khách đi chợ muốn mua cua đồng phải biết điểm mua quen thuộc.

Theo bà Trần Thị Hồng - tiểu thương bán cua đồng tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, hiện cua bắt đầu hút hàng do mùa nước nổi đã kết thúc, nguồn cua đồng không còn dồi dào như trước.

"Mỗi ngày tôi bán khoảng 5-7kg cua các loại. Cua nguyên con giá từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, càng cua khoảng 300.000 đồng/kg. Cua xay sẵn, loại túi 200-300g có giá 30.000 - 45.000 đồng/túi (khoảng 150.000 đồng/kg). Ngoài bán lẻ tại chợ, tôi còn nhận bỏ mối cua xay cho các nhà hàng, quán bán bún riêu", bà Hồng cho biết.

Cua đồng bày bán ở chợ với số lượng ít - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cua đồng đã được làm sạch - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cua đồng xay nhuyễn, lược lấy nước để nấu canh, nấu bún, kho lạt - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bún riêu cua đồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cua đồng có thể chế biến được nhiều món ăn dân dã như canh cua, bún riêu, lẩu riêu cua, cua rang me, cua rang muối, cua kho... Canh cua đồng thường dùng các loại rau như rau mồng tơi, rau trai, rau dệu, rau dền, bồ ngót, mướp... ăn kèm với cá kho tiêu. Cua đồng kho lạt ăn kèm với gỏi rau muống đồng, bông điên điển, bông súng. Bún riêu cua và lẩu cua đồng hiện nay được bán phổ biến tại miền Tây và trở thành món ăn đặc sản được thực khách tìm thưởng thức.