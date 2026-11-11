Miền Tây đón 'mùa cá ra' vui như hội

Gia đình anh Ngô Hồng Phong, ấp Tân Công Sính, xã Tràm Chim tất bật làm cá đồng phơi khô - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ai nấy đều phấn khởi vì được mùa, tranh thủ khai thác nguồn cá đồng trước khi nước rút hết, chuẩn bị bước vào vụ lúa đông xuân.

Làng quê vui như hội vì được mùa

Ngày 11-11, Tuổi Trẻ ghi nhận trên tuyến đường tỉnh 855 dọc theo kênh Tân Hưng kết nối trung tâm xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp vào sâu trong nội đồng, nhiều bạn hàng chạy xe máy chở theo nhiều can nhựa chuyên dùng để thu mua cá.

Cùng với đó, người dân chuyên làm nghề cá nơi đây cũng tất bật đánh bắt cá đồng cân cho thương lái, số lượng còn lại dùng làm khô, làm mắm theo đơn đặt hàng của khách mối.

Bà Trương Thị Đen đang thu mua cá của gia đình ông Trương Phước Sanh (xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dưới cái nắng oi bức giữa trưa, bà Trương Thị Đen, ngụ ấp 3, xã Thanh Bình, ngồi dưới bóng cây mận ven đường tỉnh 855 ăn vội ly tàu hủ giải khát, chờ đến giờ hẹn mua cá của nông dân.

Mỗi ngày hai buổi lúc khuya sớm và trưa, bà Đen chạy xe máy, chở theo 4 can nhựa chuyên dùng, lưới đựng cá, khênh nhựa... vượt quãng đường hơn 15km vào ấp Tân Công Sính, xã Tràm Chim thu mua cá.

Theo bà Đen, trên tuyến kênh Cô Đông, ấp Tân Công Sính nơi nhiều nông dân đặt dớn, chạy ghe cào nên có nhiều cá, đường đi khá thuận lợi cho bạn hàng tìm mua. Bước đầu tháng 7 âm lịch, khi cá lên đồng cũng là thời điểm bà bắt đầu vụ mùa cá đồng trong năm.

Thường buổi sáng, các loại cá trắng như cá linh, cá chạch, cá lóc, cá rô... thu mua được nhiều. Đến buổi trưa, cá chốt, cá dảnh thu được nhiều.

"Mỗi chuyến tôi thu mua được khoảng 40-50kg cá các loại, bà giao lại cho bạn hàng, còn bao nhiêu đem ra chợ bán lẻ. Đặc biệt trong tuần này, đang thời điểm nước trên đồng rút xuống, cá theo nước ra kênh, lượng cá mòi, cá ủ nước mắm rất nhiều, người làm nghề cá được thu nhập rất khá", bà Đen nói.

Bà Trương Thị Đen, bạn hàng chuyên mua cá ở ấp Tân Công Sính ngồi nghỉ mát trước giờ hẹn cân cá - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Điểm thu mua đầu tiên của bà Đen tại nhà của vợ chồng ông Trương Phước Sanh (kênh Cô Đông, ấp Tân Công Sính, xã Tràm Chim). Với hai thùng cá chốt đồng vừa đem từ ngoài đồng vô, vợ chồng ông cân được hơn 20kg, thu được 247.000 đồng.

"Hổm rày nước dựt có nhiều cá linh, cá rô, cá sặc, riêng cá chốt đặc biệt chạy nhiều. Cá ra sông chỉ khoảng 20 ngày, tận dụng thời điểm này tôi đặt dớn bắt cá kiếm được từ 100.000 - 200.000 đồng/ngày. Đây là nguồn thu nhập phụ đáng kể, gia đình có thể để dành xoay vốn để nuôi cá vào mùa khô", ông Sanh nói.

Cá chốt cân xong đưa lên xe - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cả gia đình tất bật mùa cá ra

Cách gia đình ông Sanh khoảng 2km là gia đình của bà Võ Thị Ý (ấp Tân Công Sính, xã Tràm Chim) gồm bốn người, hai thế hệ cùng làm nghề cá. Những ngày này gia đình bà bận rộn từ sáng sớm ra đồng đánh bắt cá đến nắng lên đem về cân cho thương lái, phần còn lại làm khô giao cho khách hàng đặt trước.

Cá chốt đồng được thu mua tận nhà giá 15.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Anh Ngô Hồng Phong (con bà Ý) cho biết vào mùa cá nông dân đi đồng từ 5h - 10h, thu hoạch được cá loại cá chốt, cá lăng từ 20 - 40kg bán cho bạn hàng, nhờ đó có thêm thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày.

"Khoảng một tuần nữa nước khô đồng thì hết cá rồi. Năm nay nước dựt sớm, lẽ ra cuối tháng 10 âm lịch mới hết cá, nhưng hiện nay mới đầu tháng 10 đã gần dứt điểm. Mùa cá ra, nông dân bận rộn hơn do phải đi đồng từ sớm và có lúc phải đi 2 chuyến mỗi ngày để kịp giờ cân cho bạn hàng.

Nông dân đổ dớn có khi mỗi người thu được 100-200kg cá các loại, lúc chính vụ các loại cá đặc sản như cá khoai, cá heo rất nhiều và giảm dần vào cuối vụ. Hiện nay, cá chốt và cá lăng còn nhiều, chúng tôi thu hoạch rốt ráo để sạ lúa", anh Phong nói.

Một con cá tra nặng 3kg đã được đặt mua - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo bà Võ Thị Ý, thời điểm này gia đình phải huy động tất cả các thành viên để phụ lựa cá và làm sạch cá để kịp nắng phơi khô. Khô cá đồng các loại như: Cá chạch, cá chốt, cá lăng ... được giá cao, khách hàng rất ưa chuộng. Người dân ở đây sống nhờ nghề cá, năm nay cá nhiều nên ai cũng mừng hết.

"Khoảng một tháng nay cá đồng đặc biệt nhiều, ven các bờ kênh hàng chục ngư dân tập tập kết cá vào sáng sớm chờ thương lái đến cân mức giá từ 5.000 đồng/kg (cá mòi);

10.000 đồng/kg đối với các loại cá nhỏ; cá chốt, cá mè vinh giá 20.000 đồng/kg, cá lóc từ 70.000 đồng - 100.000 đồng/kg. Năm nay cá nhiều hơn các năm mặc dù mùa nước nổi ngắn hơn so với năm ngoái", bà Ý nói.

Khô cá chốt đồng giá 250.000 đồng/kg và phải đặt hàng trước - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngoài bán cá tươi, các mặt hàng khô cá đồng gia đình bà Ý được đặt hàng với mức từ 250.000 đồng - 400.000 đồng/kg. Trung bình, 5kg cá chốt hoặc cá lăng được 1kg khô; 3kg cá chạch sẽ được 1kg khô.

Không khí ngày "mùa cá ra" nhộn nhịp, hối hả từ khuya sáng đến xế chiều, nhưng trên gương mặt ai cũng vui mừng vì được mùa.

Người mua, người bán, người cân cá, người làm cá, người đếm tiền vừa cười sảng khoái... làm rộn ràng thêm trên vùng quê, cũng là nét đặc trưng riêng của làng quê miền Tây khi chỉ còn khoảng một tuần nữa nước trên đồng sẽ rút hết, bắt đầu sạ lúa đông xuân.