Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM (thứ tư từ trái qua) và các đại biểu HĐND TP.HCM, lãnh đạo phường Phú An trao đổi giải quyết các kiến nghị của cử tri tại hội nghị - Ảnh: B.SƠN

Tham dự hội nghị còn có các đại biểu HĐND TP.HCM: ông Nguyễn Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương, ông Ngô Minh Đức - Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông. Hội nghị tiếp xúc cử tri còn có sự sự tham dự của các đại biểu HĐND phường Phú An.

Tại hội nghị, cử tri nêu thắc mắc, kiến nghị về dịch vụ thu gom rác thải, các vấn đề dân sinh như đường xuống cấp, việc giải quyết chính sách tái định cư…

Cử tri Hồng Phong cho biết theo quy định mới, người dân địa phương ngoài việc phải tăng tiền nộp thu gom, vận chuyển rác, vừa phải nộp thêm khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với dịch vụ này.

Cụ thể, trước đây mỗi hộ gia đình nộp tiền rác hàng tháng 25.000 đồng/hộ, thì hiện nay tăng lên 36.000 đồng/hộ hai người trở xuống (chưa bao gồm VAT), 71.000 đồng/hộ ba người trở lên (chưa bao gồm VAT)…

Cử tri đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, đối với phần thuế VAT được kê khai như thế nào, trách nhiệm của đơn vị thu tiền ra sao. Cử tri đề nghị công khai minh bạch việc thu tiền thu gom, vận chuyển rác.

Cử tri phường Phú An, TP.HCM nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc - Ảnh: B.SƠN

Một số cử tri kiến nghị tuyến đường ĐT744 qua địa bàn phường có một số vị trí xuống cấp, xuất hiện ổ gà, ổ voi. Một số trường hợp cử tri đề nghị được giải quyết tái định cư, quyền lợi chính đáng khi thu hồi đất, các vướng mắc về các thủ tục đất đai…

Trả lời kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND phường Phú An cho biết giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác trong địa bàn TP.HCM (sau hợp nhất) được thực hiện theo quyết định của UBND TP.HCM, có hiệu lực từ 1-9-2026.

UBND phường ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ để kiểm tra các khoản thu, thông tin kết quả đến người dân và có biện pháp xử lý nếu có sai phạm.

Liên quan một số kiến nghị cụ thể của người dân về việc bố trí tái định cư, phường sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc liên quan để tổ chức bốc thăm, bố trí tái định cư theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - đề nghị cơ quan chức năng phường Phú An và cơ quan liên quan cần quan tâm, giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri.

Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác, ông Minh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các xã phường để có thông tin, giải thích rõ cho người dân về cơ sở pháp lý, việc thu thuế VAT đối với dịch vụ này ra sao, trách nhiệm của các bên…

Đối với các kiến nghị về hạ tầng giao thông, chính quyền địa phương cần chủ động xử lý những điểm xuống cấp, có nguy cơ tai nạn, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền.

Các cơ quan chức năng cũng cần chủ động phối hợp để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các thủ tục đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Nghiên cứu quy định để áp dụng, trên tinh thần đảm bảo giải quyết các quyền lợi chính đáng của người dân.