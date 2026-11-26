Một cử tri ở xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk) có ý kiến về cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoạt động nhiều tháng nhưng việc bồi thường, hỗ trợ cho dân bị ảnh hưởng, thiệt hại đến nay chưa xong - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 26-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các xã Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Xuân Phước và Phú Mỡ sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thông tin kết quả kỳ họp và lắng nghe các kiến nghị liên quan đến đời sống, sản xuất, giáo dục tại địa phương.

Tháng 12 hoàn thành khắc phục các tồn tại do thi công cao tốc

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk - báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XIV và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri - Ảnh: MINH CHIẾN

Cử tri xã Tuy An Bắc phản ánh quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam đã gây sạt lở đất sản xuất, hư hại cây trồng, ảnh hưởng đến mồ mả của người dân. Một số đơn vị thi công còn sử dụng đất của người dân làm đường công vụ nhưng chưa hoàn trả mặt bằng...

Ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk - trả lời kiến nghị cử tri - Ảnh: MINH CHIẾN

Cử tri đề nghị các đơn vị liên quan sớm khắc phục hậu quả, hỗ trợ bồi thường thỏa đáng để người dân ổn định cuộc sống.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk - cho biết đến nay, các chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành phần lớn nội dung kiến nghị như hoàn trả đường dân sinh, thanh thải đường công vụ, nạo vét đất đá bồi lấp, khơi thông dòng chảy và gia cố các khu vực.

Ông Chân nói hiện một số tồn tại còn lại gồm chi trả hỗ trợ nhà ở bị nứt cho các hộ dân tại thôn Phong Hậu, Phú Mỹ; thu dọn cồn đất tại cầu Kỳ Lộ; hoàn trả kênh mương ở thôn Long Hòa và khắc phục đất sản xuất của hộ ông Phạm Hữu Hưng tại xã Tuy An Bắc. Những tồn tại trên, chủ đầu tư cam kết hoàn thành trong tháng 12-2026.

"Đối với những trường hợp chưa nhận tiền hoặc chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, Sở Xây dựng sẽ phối hợp địa phương và chủ đầu tư rà soát, đối thoại, giải quyết theo quy định", ông Chân nói.

Nhập trường, học sinh đi học xa: Địa phương phải hỗ trợ

Cử tri Hồ Minh Tuấn, thôn Quang Thuận, xã Tuy An Tây, kiến nghị xem xét hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh ở xa sau khi sáp nhập điểm trường. Việc học hai buổi mỗi ngày khiến phụ huynh vất vả đưa đón, do đó cần nghiên cứu bố trí điểm dạy học thuận tiện hơn.

Bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk - cho biết Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ tiền ăn ở, gạo, miễn giảm học phí cho từng nhóm đối tượng. Địa phương cần rà soát, lập danh sách để bảo đảm học sinh thuộc diện được hưởng chính sách nhận đầy đủ quyền lợi.

Về sắp xếp trường lớp, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tổng thể, giảm 50,7% số lượng trường học toàn tỉnh. Riêng xã Tuy An Tây giảm 66,67%. Việc sắp xếp chủ yếu nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, cơ bản giữ nguyên các điểm trường, đội ngũ giáo viên và nơi học tập của học sinh.

"Đối với những điểm trường phải sáp nhập, nếu phát sinh bất cập khiến học sinh phải đi lại xa, địa phương cần rà soát, báo cáo và có phương án hỗ trợ hoặc bố trí chỗ ở bán trú phù hợp, bảo đảm điều kiện học tập", bà Duyên nói.

Tại hội nghị, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương - đánh giá sự tham gia đông đảo và những kiến nghị thẳng thắn của cử tri thể hiện niềm tin đối với chính quyền, đại biểu Quốc hội. Ông đề nghị các cấp sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, chuyển cơ quan Trung ương xem xét các kiến nghị vượt thẩm quyền địa phương.

