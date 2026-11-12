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Vừa dọn xong đất đá tràn xuống đường, lại phát hiện xói lở mố cầu trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Lực lượng chức năng vừa phát hiện tình trạng tứ nón một mố cầu trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) bị xói lở do mưa lũ.

Đã khắc phục xong đất đá tràn xuống mặt đường, lại xuất hiện xói lở ở cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh 1.

Xói lở tại cầu Suối Máng trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Trưa 12-11, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện tình trạng tứ nón (phần đất đắp bảo vệ mố cầu - NV) mố cầu Suối Máng trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) bị xói lở.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, cầu Suối Máng tại km1285+260 cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (đoạn qua xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) bị xói lở phần đất đắp bảo vệ mố cầu.

Đây là đoạn tuyến do Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư và đang trong thời gian bảo hành.

Hiện Khu Quản lý đường bộ III đang triển khai biện pháp bảo vệ tứ nón để ngăn ngừa tiếp tục xói lở đe dọa ổn định nền đường cao tốc.

Cũng theo Cục Đường bộ, hiện công tác khắc phục sạt lở tại km1288+200 trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong cơ bản hoàn thành, giao thông đã được khôi phục và thông xe hoàn toàn. 

Các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng đã cử người tổ chức phân luồng, túc trực phòng xảy ra sự cố.

Cùng ngày, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các Sở Xây dựng từ TP Huế đến tỉnh Khánh Hòa về chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất ảnh hưởng các tuyến đường bộ, trong đó đặc biệt lưu ý các tuyến đi qua khu vực miền núi, đèo dốc.

TP Huế: Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới, Nam Đông; Quốc lộ 1 qua khu vực Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô.

TP Đà Nẵng: Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân; Quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14G, 14H, 40B; đường Hồ Chí Minh; các tuyến qua khu vực Trà My, Bà Nà, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước.

Quảng Ngãi: Quốc lộ 24 qua khu vực Ba Tơ, Măng Đen, Kon Plông; Quốc lộ 40B; đường Hồ Chí Minh qua khu vực Ngọc Linh, Đăk Plô; các tuyến qua khu vực Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long.

Gia Lai: Quốc lộ 19 qua đèo An Khê, đèo Mang Yang; Quốc lộ 19C qua khu vực Vân Canh, Canh Liên; Quốc lộ 1D; Quốc lộ 25; các tuyến qua khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, KBang, Kông Chro.

Đắk Lắk: Quốc lộ 1 qua đèo Cù Mông, đèo Cả; Quốc lộ 19C qua khu vực Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ; Quốc lộ 25 qua khu vực Sơn Hòa; Quốc lộ 29 qua khu vực Sông Hinh; Quốc lộ 26 qua khu vực M'Drắk.

Khánh Hòa: Quốc lộ 26 qua đèo Phượng Hoàng; Quốc lộ 27C qua khu vực Khánh Vĩnh, đèo Khánh Lê; Quốc lộ 1 qua khu vực Vạn Ninh, Đại Lãnh; các tuyến qua khu vực Khánh Sơn, Diên Khánh, Cam Lâm.

Các đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn từ Huế đến Khánh Hòa, nhất là các đoạn có mái taluy đào cao, nền đắp cao, cầu vượt sông, suối.

Vừa khắc phục xong đất đá tràn xuống mặt đường, lại xuất hiện xói lở ở cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh 4.Cao tốc La Sơn - Hòa Liên nhiều chỗ chực chờ sạt lở

Tuyến cao tốc hai làn xe La Sơn - Hòa Liên đang có nhiều chỗ có nguy cơ sạt lở.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: ​Đắk Lắk ngập lụt Cao tốc Đắk Lắk Mưa lớn sạt lở

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