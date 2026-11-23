Quốc lộ 26 ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 23-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Ea Knuếc.

Cử tri cho biết vào mùa thu hoạch sầu riêng, đoạn đường qua các điểm thu mua ở quốc lộ 26 thường xảy ra ùn ứ, người dân đi lại khó khăn và kiến nghị sớm mở rộng quốc lộ này.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đã thống nhất chủ trương mở rộng quốc lộ 26 và giao Ban quản lý dự án giao thông triển khai các thủ tục đầu tư.

Tình trạng ùn tắc cục bộ vào cao điểm mùa vụ còn có nguyên nhân từ việc bố trí các kho, điểm thu mua nông sản dọc tuyến.

Trong khi chờ triển khai dự án, ông Mỹ đề nghị chính quyền các xã phối hợp với người dân rà soát, sắp xếp lại các cơ sở thu mua sầu riêng. Các điểm thu mua cần có khoảng lùi an toàn để việc tập kết hàng hóa không lấn chiếm hành lang đường bộ, cản trở xe cộ lưu thông.

Quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Knuếc thường xuyên bị "kẹt" vào mùa thu hoạch sầu riêng - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Liên quan đến quốc lộ 26, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ mong muốn của cử tri được đầu tư đồng bộ toàn tuyến nhưng khó khăn lớn nhất là kinh phí.

Theo ông, thu ngân sách của tỉnh khoảng 19.000 tỉ đồng mỗi năm, tỉ lệ chi thường xuyên khoảng 72%. Với nguồn lực địa phương còn hạn chế, tỉnh phải xác định đoạn đường cần đầu tư trước, đồng thời tìm thêm nguồn vốn cho các dự án giao thông trọng điểm.

Ông cho rằng trước mắt tỉnh cân đối kinh phí duy tu, bảo dưỡng quốc lộ 26 và đẩy nhanh thủ tục đầu tư tuyến tránh Krông Pắc với chiều dài 9,2 km.

Đối với phương án nâng cấp quốc lộ 26, tỉnh ưu tiên phân kỳ đầu tư đoạn Buôn Ma Thuột - Krông Pắc và cũng đề xuất các dự án vay vốn ODA để có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ảnh: L.TRUNG

Trước đó Tuổi Trẻ liên tục phản ánh giữa chính vụ sầu riêng trên quốc lộ 26 qua các xã Ea Knuếc, Ea Phê, Krông Pắk, xe tải, xe container nối đuôi nhau, nhiều đoạn ùn ứ từ trưa đến cuối buổi chiều.

Nhiều đoạn quốc lộ 26 mặt đường hẹp, lề đường sụt lún, trong khi xe tải, container đậu chờ hoặc ra vào các điểm thu mua sát đường, khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp.

Tại các kho, bãi thu mua, chỉ cần một container dừng chờ, quay đầu hoặc lùi vào đường là dòng xe phía sau phải dừng lại. Có thời điểm xe nối dài hàng cây số.

Buổi tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 4 ở xã Ea M'Droh cùng ngày, cử tri Nguyễn Văn Mẫn nêu phản ánh trên tuyến đường từ xã Ea M'Droh đến xã Quảng Phú, rác thải từ bãi rác (nằm ở xã Quảng Phú) thường xuyên tràn ra một phần làn đường, khi đốt rác khói bốc mù mịt khiến người đi xe mất tầm nhìn, mất an toàn, ảnh hưởng đến môi trường. Ông Lê Minh Đức, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết trước phản ánh của cử tri về bãi rác ở xã Quảng Phú, Sở sẽ làm việc với UBND xã Quảng Phú để nắm bắt lại thông tin, đồng thời sẽ kiểm tra hoạt động của bãi rác, xem xét xử lý theo quy định, chấn chỉnh về công tác quản lý, đảm bảo các yêu cầu về môi trường trong quá trình hoạt động.

Bãi rác ở xã Quảng Phú - Ảnh: L.TRUNG